Олег Миканович возглавил мужскую сборную Беларуси по волейболу

Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эльче
Бетис
03
Футбол. Зарубежный
перерыв
Интер
Наполи
21
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Сочи
Рубин
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Кельн
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Тоттенхэм Хотспур
Лидс
21
Футбол. Зарубежный
22:45
Лион
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Дженоа
Рома
Футбол. Зарубежный
23:00
Реал Сосьедад
Валенсия
Футбол. Зарубежный
19:00
Клермон Фут
Ницца
12
Футбол. Зарубежный
18:15
Гранада
Реал
14
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Ротор
21
Футбол. Первый дивизион
18:00
Олимп-Долгопрудный
Енисей
00
Футбол. Зарубежный
17:30
Фрайбург
Айнтрахт Ф
02
Хоккей. КХЛ
17:30
Динамо Мн
Сибирь
Б
12
Хоккей. КХЛ
17:30
ЦСКА
СКА
31
Хоккей. НХЛ
22.11
Тампа-Бэй
Миннесота
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Спартак-2
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Анже
Лорьян
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Метц
Бордо
33
Футбол. Зарубежный
17:00
Страсбур
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Труа
Сент-Этьен
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Манчестер Сити
Эвертон
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Болонья
Венеция
01
Футбол. Зарубежный
17:00
Салернитана
Сампдория
02
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Локомотив
10
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
Динамо Р
10
Футбол. Премьер-лига
16:30
Динамо
Арсенал Т
51
Хоккей. НХЛ
22.11
Рейнджерс
Баффало
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Нефтехимик
31
Футбол. Зарубежный
16:00
Хетафе
Кадис
40
Хоккей. НХЛ
22.11
Бостон
Калгари
Футбол. Первый дивизион
15:00
Металлург Лп
КАМАЗ
01
Футбол. Зарубежный
15:00
Брест
Ланс
40
Хоккей. КХЛ
15:00
Автомобилист
Металлург
03
Хоккей. КХЛ
15:00
Трактор
Адмирал
21
Хоккей. НХЛ
22.11
Айлендерс
Торонто
Футбол. Зарубежный
14:30
Сассуоло
Кальяри
22
Хоккей. НХЛ
22.11
Ванкувер
Чикаго
Футбол. Первый дивизион
14:00
Велес
Оренбург
12
Футбол. Первый дивизион
14:00
Волгарь
Краснодар-2
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Торпедо
СКА-Хабаровск
00
Футбол. Первый дивизион
14:00
Акрон
Томь
33
Футбол. Первый дивизион
14:00
Текстильщик
Кубань
13
Футбол. Премьер-лига
14:00
Ростов
Уфа
22
Футбол. Премьер-лига
14:00
ЦСКА
Химки
00
Хоккей. НХЛ
22.11
Сиэтл
Вашингтон
Хоккей. НХЛ
22.11
Лос-Анджелес
Аризона
Все события
Фоторепортажи
18Петербург-Москва 11:2. Второй разгром за неделю: «Зенит» разобрал и «Динамо»
11Усман и Ковингтон не разочаровали: подрались на славу, а потом помирились
19 ноября, источник: БЕЛТА

Олег Миканович возглавил мужскую сборную Беларуси по волейболу

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве спорта и туризма состоялась аттестация национальных команд по волейболу, сообщили БЕЛТА в пресс-службе солигорского «Шахтера».

Наверх
Источник: http://shahter-vc.by/

Главный тренер минского «Строителя» Олег Миканович с 1 января 2022 года сменит на посту главного тренера мужской национальной сборной Виктора Бекшу, который работал в сборной с 2017 года.

Женскую нацкоманду продолжит возглавлять Станислав Саликов.

В следующем сезоне планируется участие национальных команд в Евролиге и отборочных матчах чемпионата Европы — 2023 (август).

 Размер не имеет значения: маленький песик загнал дикого медведя на дерево (
Полина Гагарина посмеялась над собой, представив забавное сравнение в Insta
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь