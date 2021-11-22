«Конельяно» обновил мировой рекорд по победной серии в волейболе
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Женский клуб «Конельяно» обыграл «Трентино» в матче восьмого тура чемпионата Италии и обновил мировой рекорд по победной серии в волейболе.
МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Женский клуб «Конельяно» обыграл «Трентино» в матче восьмого тура чемпионата Италии и обновил мировой рекорд по победной серии в волейболе.
Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:13, 25:11, 25:20). «Конельяно» одержал 74-ю победу подряд. Предыдущий рекорд принадлежал турецкому «Вакыфбанку» (с 2012 по 2014 год), у которого победная серия состояла из 73 матчей.
Последнее поражение «Конельяно» потерпел в выездном матче национального чемпионата от «Перуджи» 12 декабря 2019 года.
В нынешнем сезоне «Конельяно» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, выиграв все матчи.