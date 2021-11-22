«Конельяно» обновил мировой рекорд по победной серии в волейболе

Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:13, 25:11, 25:20). «Конельяно» одержал 74-ю победу подряд. Предыдущий рекорд принадлежал турецкому «Вакыфбанку» (с 2012 по 2014 год), у которого победная серия состояла из 73 матчей.