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00:01 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Конельяно» обновил мировой рекорд по победной серии в волейболе

МОСКВА, 21 ноя — РИА Новости. Женский клуб «Конельяно» обыграл «Трентино» в матче восьмого тура чемпионата Италии и обновил мировой рекорд по победной серии в волейболе.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:13, 25:11, 25:20). «Конельяно» одержал 74-ю победу подряд. Предыдущий рекорд принадлежал турецкому «Вакыфбанку» (с 2012 по 2014 год), у которого победная серия состояла из 73 матчей.

Последнее поражение «Конельяно» потерпел в выездном матче национального чемпионата от «Перуджи» 12 декабря 2019 года.

В нынешнем сезоне «Конельяно» лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, выиграв все матчи.

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