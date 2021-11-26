Волейболист 15 лет верил в роман с супермоделью и оказался разорен
Бывший волейболист сборной Италии Роберто Каццанига стал жертвой мошенников. Об этом сообщает The Mirror.
Бывший волейболист сборной Италии Роберто Каццанига стал жертвой мошенников. Об этом сообщает The Mirror.
По информации источника, спортсмен на протяжении 15 лет верил, что встречается с супермоделью Алессандрой Амбросио, хотя на самом деле переписывался с мошенницей. Отмечается, что потерпевший ни разу не виделся с девушкой, однако постоянно посылал ей подарки.
Каццанига заявил, что купил возлюбленной дорогой автомобиль, а также оплатил лечение сердечного заболевания. Он подчеркнул, что за эти годы накопил долгов почти на 700 тысяч евро (почти 60 миллионов рублей) и оказался разорен. В результате волейболист обратился в полицию. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Каццанига всю карьеру выступал за итальянские клубы в Сериях А и Б. Вместе с национальной командой он становился победителем Средиземноморских игр в 2009 году.