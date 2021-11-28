Волейболистки «Минчанки» уступили «Уралочке-НТМК» в матче российской суперлиги

«Уралочка-НТМК» мощно начала встречу, диктуя условия соперницам на блоке и в атаке. Кроме того, надежным источником получения очков для хозяек площадки стала подача. Шла игра у Ксении Парубец и Елизаветы Фитисовой, Ксении Смирновой. Минчанкам удавалось порой сокращать разницу у счете, но не более. В итоге, белорусская дружина завершила стартовый сет с дефицитом в семь пунктов.

Второй сет «Минчанка» начала с удачной игры на подаче Надежды Столяр, заработав шесть пунктов подряд — 6:1. «Уралочка-НТМК» бросилась в погоню, но атака белорусской команды действовала эффективно. В середине партии «Уралочка» приблизилась на минимальное расстояние к соперницам. Судьба сета решалась в концовке. Благодаря атакам первым темпом «Минчанка» сравняла счет в матче, выиграв вторую партию.

В третьем сете инициатива долго переходила от одной команды к другой. При счете 17:16 в пользу «Минчанки» ошиблась Ксения Парубец, совершив заступ. После этого, раздосадованные «саламандры» позволили минчанкам заработать еще три очка. Далее, подопечные Станислава Саликова спокойно сохранили свое преимущество.

В четвертой партии «Уралочка» отлично сыграла в защите. Порой ее игроки поднимали очень сложные мячи. К тому же, команда Михаила Карполя практически не ошибалась в атаке и спокойно довела матч до тай-брейка.

В пятом сете нервы оказались крепче у игроков «Уралочки», которая смогла дважды вернуться в игру после того как «Минчанка» вела в два очка. Хорошая подача белоруски Веры Костючик позволила «Уралочке» совершить рывок и своего хозяйки площадки уже не отдали.

Самыми результативными игроками встречи стали Ксения Парубец из «Уралочки» (31 очко) и минчанка Татьяна Маркевич (20 очков).