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17ЦСКА проиграл «Зениту» в Москве
21:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» победило «Варшаву» в матче Лиги чемпионов по волейболу

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Волейболисты московского «Динамо» на своей площадке нанесли поражение польской «Варшаве» в стартовом туре группового этапа Лиги чемпионов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Встреча группы B, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3−2 (20:25, 21:25, 25:20, 25:16, 15:12).

В матче группы D петербургский «Зенит» дома одержал победу над португальской «Бенфикой» — 3−0 (25:19, 25:16, 25:23).

В следующем туре «Динамо» встретится в гостях с бельгийским «Масейком» 14 декабря, «Зенит» днем позднее сыграет на выезде с сербской «Войводиной».

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