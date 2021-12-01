Московское «Динамо» победило «Варшаву» в матче Лиги чемпионов по волейболу

Встреча группы B, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3−2 (20:25, 21:25, 25:20, 25:16, 15:12).

В матче группы D петербургский «Зенит» дома одержал победу над португальской «Бенфикой» — 3−0 (25:19, 25:16, 25:23).

В следующем туре «Динамо» встретится в гостях с бельгийским «Масейком» 14 декабря, «Зенит» днем позднее сыграет на выезде с сербской «Войводиной».