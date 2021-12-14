Обвинявшийся в расизме тренер покинет сборную России

Вместо Бузато пост займет главный тренер итальянской «Новары» Лаварини, который в 2019—2021 годах также тренировал сборную Южной Кореи, занявшую четвертое место на Играх в Токио.

Во вторник пройдет заседание президиума Всероссийской федерации волейбола, на котором должны утвердить главных тренеров мужской и женской национальных команд на следующий год. РБК направил запрос во Всероссийскую федерацию волейбола.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--4ce7533331af84dcc5e1" data-vnd="4ce7533331af84dcc5e1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=4ce7533331af84dcc5e1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Бузато возглавил национальную команду в ноябре 2019 года, под его руководством россиянки заняли третье место на Кубке мира-2019, а на Олимпийских играх в Токио проиграли бразильянкам в четвертьфинале. На чемпионате Европы 2021 года сборная России также не завоевала медалей, остановившись на стадии четвертьфинала.