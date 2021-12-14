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12:27 (мск), источник: РБК

Обвинявшийся в расизме тренер покинет сборную России

Серджио Бузато покинет пост главного тренера женской сборной России по волейболу, вместо него будет назначен другой итальянский специалист — Стефано Лаварини. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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Источник: РИА "Новости"

Вместо Бузато пост займет главный тренер итальянской «Новары» Лаварини, который в 2019—2021 годах также тренировал сборную Южной Кореи, занявшую четвертое место на Играх в Токио.

Во вторник пройдет заседание президиума Всероссийской федерации волейбола, на котором должны утвердить главных тренеров мужской и женской национальных команд на следующий год. РБК направил запрос во Всероссийскую федерацию волейбола.

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Бузато возглавил национальную команду в ноябре 2019 года, под его руководством россиянки заняли третье место на Кубке мира-2019, а на Олимпийских играх в Токио проиграли бразильянкам в четвертьфинале. На чемпионате Европы 2021 года сборная России также не завоевала медалей, остановившись на стадии четвертьфинала.

В августе 2019 года на отборочном турнире на Олимпиаду Бузато, входивший в тренерский штаб сборной, после победы над командой Южной Кореи показал жест, изображающий узкие глаза. Сам тренер объяснил его тем, что праздновал выход команды на Игры и не хотел оскорбить сборную Южной Кореи. Международная федерация волейбола (FIVB) дисквалифицировала Бузато на три официальных матча.

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