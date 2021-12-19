Волейболисты солигорского «Шахтера» выиграли Кубок Беларуси

В решающем матче, который состоялся в гомельском спорткомплеке «Локомотив», подопечные Виктора Бекши победили «Марко-ВГТУ» из Витебска со счетом 3:0 (25:22, 25:15, 25:17). Данный успех закономерен, ведь по ходу матча солигорчане владели подавляющим преимуществом во всех компонентах игры. Тренер витебской дружины Денис Матвеев пытался повлиять на игру своих подопечных с помощью замен и тайм-аутов. Однако разница в классе команд была очевидной.