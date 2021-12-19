Волейболисты солигорского «Шахтера» выиграли Кубок Беларуси
19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» выиграли Кубок Беларуси. Это четвертая виктория в истории команды из города калийщиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.
19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» выиграли Кубок Беларуси. Это четвертая виктория в истории команды из города калийщиков, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем матче, который состоялся в гомельском спорткомплеке «Локомотив», подопечные Виктора Бекши победили «Марко-ВГТУ» из Витебска со счетом 3:0 (25:22, 25:15, 25:17). Данный успех закономерен, ведь по ходу матча солигорчане владели подавляющим преимуществом во всех компонентах игры. Тренер витебской дружины Денис Матвеев пытался повлиять на игру своих подопечных с помощью замен и тайм-аутов. Однако разница в классе команд была очевидной.
Главный тренер «Шахтера» Виктор Бекша так прокомментировал итоги соревнований:
«Отличная организация, классный праздник волейбола. В Гомеле умеют и любят делать спортивное шоу. Финал был неплох, но главный матч был неделей ранее со “Строителем”. Нам пришлось пройти этап, самая сложная сетка, но ребята выдержали — молодцы! Витебску также надо отдать дань уважения, ребята сражались отчаянно. А Солигорск, Солигорск с победой!», — отметил он.
Бронзовые медали турнира завоевала гомельская «Энергия», в споре за третье место обыгравшая «Борисов-БГУФК» — 3:0 (25:12, 25:19, 25:22).
По итогам финальной стадии Кубка Беларуси обладателями индивидуальных призов стали: Михаил Косач («Марко-ВГТУ») — лучший нападающий, Илья Буров — лучший блокирующий, Алексей Кураш — лучший пасующий, Андрей Марченко (все — «Шахтер») — MVP.
Ранее солигорский «Шахтер» выигрывал Кубок Беларуси по волейболу в 2018, 2019, 2020 годах.