Волейболистки «Минчанки» выиграли Кубок Беларуси

В решающем поединке многократные обладательницы почетного трофея обыграли мозырскую «Жемчужину Полесья» со счетом 3:0 (25:12, 25:19, 25:12).

Финальная встреча прошла под диктовку участниц российской суперлиги, которые навязали свои условия мозырским волейболисткам, превосходя их во всех компонентах игры. «Жемчужины» отчаянно сопротивлялись. Их наставник Михаил Коваленко пытался варьировать составом, брал тайм-ауты, однако ход поединка не менялся.

Во второй партии «Жемчужина Полесья» показала характер, не только пользуясь ошибками конкуренток, но и отлично играя на подаче и в атаке. Мозырянки впервые повели в счете — 15:14. Тренерский штаб «Минчанки» выпустил пасующую Веру Саликову вместо Анастасии Лопато. Игра столичной дружины преобразилась, и фавориты матча оставили за собой и второй сет.

Разочарованные таким ходом поединка, волейболистки из Мозыря в третьем сете вновь не смогли остановить массированное наступление «Минчанки» и позволили команде Станислава Саликова праздновать успех.

Напомним, что на пути к победе столичные спортсменки в полуфинале уверенно обыграли «Прибужье» из Бреста со счетом 3:0 (25:14, 25:16, 25:20). Их соперницы, «Жемчужина Полесья», разобрались с могилевским «Коммунальником-МГУ» — 3:1 (25:13, 22:25, 25:22, 25:13).