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21:54 (мск), источник: ТАСС

Московское «Динамо» и казанский «Зенит» сыграют в финале Кубка России по волейболу

Решающий матч турнира состоится в воскресенье.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 25 декабря. Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга во втором полуфинальном матче Кубка России по волейболу. «Финал четырех» турнира проходит в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 3−1 (25:16, 25:15, 24:26, 25:19) в пользу столичной команды.

Ранее в субботу казанский «Зенит» со счетом 3−0 (25:19, 25:21, 25:22) обыграл новосибирский «Локомотив» в первом полуфинале. Финал Кубка России и матч за третье место состоятся в воскресенье.

Кубок России разыгрывается с 1993 года. «Динамо» выигрывало турнир три раза и является действующим обладателем трофея. Казанский «Зенит» побеждал в Кубке России девять раз и является рекордсменом по этому показателю.

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