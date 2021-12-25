Московское «Динамо» и казанский «Зенит» сыграют в финале Кубка России по волейболу

ТАСС, 25 декабря. Волейболисты московского «Динамо» обыграли «Зенит» из Санкт-Петербурга во втором полуфинальном матче Кубка России по волейболу. «Финал четырех» турнира проходит в Санкт-Петербурге.

Встреча завершилась со счетом 3−1 (25:16, 25:15, 24:26, 25:19) в пользу столичной команды.

Ранее в субботу казанский «Зенит» со счетом 3−0 (25:19, 25:21, 25:22) обыграл новосибирский «Локомотив» в первом полуфинале. Финал Кубка России и матч за третье место состоятся в воскресенье.