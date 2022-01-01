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16:43 (мск), источник: ТАСС

Причиной смерти Хамутцких могли стать проблемы с сердцем

Об этом ТАСС сообщил источник.

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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Причиной смерти трехкратного призера Олимпийских игр и тренера волейбольного клуба «Белогорье», по предварительным данным, могли стать проблемы с сердцем. Об этом ТАСС сообщил источник.

1 января пресс-служба «Белогорья» сообщила о смерти Хамутцких.

«По предварительным данным, это проблемы с сердцем. О деталях будет известно позднее», — сказал собеседник агентства.

Хамутцких в составе сборной России становился серебряным (2000 год) и двукратным бронзовым (2004, 2008) призером Олимпийских игр. Также вместе с национальной командой он становился победителем Кубка мира (1999), победителем Мировой лиги (2002), а также становился серебряным призером чемпионата мира (2002), дважды выигрывал серебро (1999, 2007) и два раза — бронзу (2001, 2003) чемпионатов Европы. В период игровой карьеры Хамутцких семь раз становился чемпионом России, шесть раз — обладателем Кубка России, дважды выигрывал волейбольную Лигу чемпионов.

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