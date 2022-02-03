О российских волейболисток просто вытерли ноги. Вопиющая история в женской Лиге чемпионов
Два месяца назад «Динамо» сделало всё, чтобы помочь соперницам добраться до Москвы. А в ответ получило циничный отказ и «технарь».
Два месяца назад «Динамо» сделало всё, чтобы помочь соперницам добраться до Москвы. А в ответ получило циничный отказ и «технарь».
Порой осознание того, насколько у людей нет понятий о справедливости, просто шокирует.
Женское волейбольное «Динамо» вылетело из Лиги чемпионов из-за циничного отказа чешской стороны выдать визы всей команде. Чиновники в Чехии объяснили, что у них в стране коронавирус, поэтому они пустят к себе только тех, кого сочтут нужным. В Европейской конфедерации волейбола развели руками и сказали, мол, сами виноваты. Но если не будете играть — получите «технарь».
Два месяца назад «Дукла» и ЕКВ просили у «Динамо» помощи в организации перелёта команды в Россию. И наша сторона им помогла. А надо было ответить — идите, товарищи, пешком.
Перед двумя заключительными матчами группового этапа Лиги чемпионов россиянки занимали второе место в группе и боролись за попадание в четвертьфинал, куда проходят лидеры пяти групп, а также три команды, имеющие лучшие показатели среди занявших вторые места.
«Динамо» оставалось сыграть два гостевых матча — 2 февраля в Чехии с «Дуклой», которая не выиграла ни одного матча и занимает последнее место в группе, и 15 февраля в Италии с командой «Игор Горгондзола», одержавшей четыре победы и возглавляющей таблицу квартета.
Однако честной спортивной борьбы не вышло, потому что часть российской команды в Чехию не пустили! В выдаче виз на въезд в страну отказали пяти представителям команды — врачу, массажисту и трём тренерам. Визы получили девять спортсменок, тренер, врач и помощник тренера.
По заявлению пресс-секретаря МИД Чехии решение не выдавать визы представителям российской команды связано с действующими мерами местного Минздрава. Ни у кого из представителей российской команды «нет соответствующих прививок», однако для 12 членов команды было сделано исключение, предусмотренное законом, а вот присутствие ещё пяти членов группы в посольстве сочли необязательным — основание для въезда в страну у них отсутствует.
Стоит заметить, что, согласно правилам Европейской конфедерации волейбола, в состав делегации одной команды может быть заявлено до 25 человек. Перебора в заявке «Динамо» не было.
Предложение играть в усечённом составе в «Динамо» не приняли. Представители московской команды обратились с просьбой о помощи в получении шенгенской визы к «Горгондзоле». В таком случае российская команда смогла бы сыграть с чешками 13 февраля. Учитывая, что следующий свой матч «Дукла» также должна играть в Чехии, серьёзных препятствий для переноса не было.
«Чешский клуб мог бы спокойно сыграть два домашних матча подряд, никуда не переезжая. Другие цивилизованные команды находят решение. Например, “Фенербахче” договорился с казанским “Динамо” о переносе матча на более поздний срок. В ответ на наше предложение “Дукла” заявила, что уже потратилась на судей предстоящего матча 2 февраля, и ответила отказом на наше предложение. Как будто “Динамо” не потратилось на билеты, гостиницу, мы тоже теряем деньги. На мой взгляд, в приличных компаниях так не ведут себя. Цивилизованная Европа показывает пример цивилизованности в виде руководства чешской команды», — рассказал генеральный директор «Динамо» Владимир Зиничев «Матч ТВ».
Любопытно, что, когда «Дукла» играла с «Динамо» в Москве в первом туре, из-за очередной волны коронавируса у чешской команды возникли трудности с организацией перелёта в Россию, и попасть в Москву команда могла только бортом чешских военно-воздушных сил. Тогда Европейская конфедерация волейбола обратилась к московской команде с просьбой помочь в решении этого вопроса, так как перелёт на военном самолёте требовал согласования с властями. Российская сторона пошла на уступки, и чехи попали в Россию. Тогда все 24 члена чешской делегации смогли добраться до Москвы, и об отсутствии оснований для въезда части команды никто не говорил.
Московское «Динамо», кстати, обращалось в ЕКВ с просьбой помочь с получением виз для остальных членов команды или перенести матч на более поздний срок или в другую страну.
Как думаете, что ответили в федерации? Правильно, направили письмо с отказом в переносе встречи и информацией о присуждении технического поражения в случае неявки на игру 2 февраля.
«В письме говорится, что о матче с “Дуклой” мы знали с момента жеребьевки в сентябре и за это время могли оформить визы, — отмечает Зиничев. — И что мы имели возможность сыграть и в том составе, который получил визы. Но так можно дойти и до того, что на выездные игры Лиги чемпионов возить по шесть человек и тренера, как какая-то школьная команда! К тому же в правилах самой ЕКВ предусмотрены жесткие штрафы за игру неполной заявкой. Мы глубоко разочарованы сложившейся ситуацией. Считаем, что это яркое проявление предвзятого отношения со стороны Чехии», — приводит слова Владимира Зиничева «Спорт-Экспресс».
Московскому «Динамо» засчитали техническое поражение, и российская команда потеряла шанс выйти в плей-офф. Впереди ещё один матч с лидерами группы — итальянской «Новарой», но даже в случае победы россиянки займут только второе место в группе и дальше не пройдут.
«Дукла», к слову, как была на последнем месте в группе, так там и останется.
Ангелина Николаева