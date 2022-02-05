Европейская конфедерация волейбола отменила техпоражение «Динамо» в матче ЛЧ с «Дуклой»

«Техническое поражение “Динамо” отменяется? Да. В Лиге чемпионов мы готовимся к матчу с “Дуклой” 13 февраля. А затем переезжаем в Италию на игру с “Новарой” 15 февраля в рамках заключительного тура группового этапа.



Кто теперь выдаст визы пятерым сотрудникам штаба “Динамо”, которым ранее отказали? Шенгенские визы будем получать через итальянское посольство, мы уже занимаемся этим. Время у нас есть. Итальянская сторона оказывает нам содействие в этом, Олимпийский комитет Италии подключился к этому вопросу», — приводит слова Зиничева «Матч ТВ».