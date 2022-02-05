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10:54 (мск), источник: Чемпионат.com

Европейская конфедерация волейбола отменила техпоражение «Динамо» в матче ЛЧ с «Дуклой»

Европейская конфедерация волейбола (ЕКВ) после совместного обращения московского «Динамо» и чешского клуба «Дукла» решила отменить техническое поражение российскому клубу.

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Источник: ЖВК «Динамо» Москва
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Матч группового этапа Лиги чемпионов между командами всё же состоится. Он пройдёт 13 февраля в Чехии.

«Техническое поражение “Динамо” отменяется? Да. В Лиге чемпионов мы готовимся к матчу с “Дуклой” 13 февраля. А затем переезжаем в Италию на игру с “Новарой” 15 февраля в рамках заключительного тура группового этапа.

Кто теперь выдаст визы пятерым сотрудникам штаба “Динамо”, которым ранее отказали? Шенгенские визы будем получать через итальянское посольство, мы уже занимаемся этим. Время у нас есть. Итальянская сторона оказывает нам содействие в этом, Олимпийский комитет Италии подключился к этому вопросу», — приводит слова Зиничева «Матч ТВ».

Матч пятого тура волейбольной Лиги чемпионов между «Дуклой» и «Динамо» должен был пройти 2 февраля в Либереце (Чехия). Чешское посольство в Москве отказало в выдаче виз пяти сотрудникам тренерского штаба клуба из-за того, что у них не было «подтверждённых оснований для въезда в Чехию». «Динамо» отказалось ехать на матч неполным составом из-за этого решения. Далее Европейская конфедерация волейбола присудила «Динамо» техническое поражение за неявку на игру.

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