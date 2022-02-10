Волейболисты московского «Динамо» досрочно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

ТАСС, 9 февраля. Московский волейбольный клуб «Динамо» в гостях обыграл польскую «Варшаву» в матче мужской Лиги чемпионов и досрочно вышел в четвертьфинал турнира.

Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:23, 25:13) в пользу московского клуба. В первом матче между командами «Динамо» победило со счетом 3−2 (20:25, 21:25, 25:20, 25:16, 15:12).

«Динамо» одержало пятую победу в пяти матчах группового этапа и обеспечило себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов с первого места группы В. Вторую строчку в квартете занимает турецкий «Зираат Банкаси» (3 победы; 5 игр), третью — бельгийский «Нолико» (1; 4), четвертую — «Варшава» (0; 4).

В четвертьфинал турнира выходят команды, занявшие первые места в своих группах, а также три лучших клуба, которые станут вторыми.