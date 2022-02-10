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00:29 (мск), источник: ТАСС

Волейболисты московского «Динамо» досрочно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

Команда заняла первое место в группе В, одержав пять побед в пяти матчах.

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Источник: ВК "Динамо" Москва

ТАСС, 9 февраля. Московский волейбольный клуб «Динамо» в гостях обыграл польскую «Варшаву» в матче мужской Лиги чемпионов и досрочно вышел в четвертьфинал турнира.

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Встреча завершилась со счетом 3−0 (25:20, 25:23, 25:13) в пользу московского клуба. В первом матче между командами «Динамо» победило со счетом 3−2 (20:25, 21:25, 25:20, 25:16, 15:12).

«Динамо» одержало пятую победу в пяти матчах группового этапа и обеспечило себе выход в четвертьфинал Лиги чемпионов с первого места группы В. Вторую строчку в квартете занимает турецкий «Зираат Банкаси» (3 победы; 5 игр), третью — бельгийский «Нолико» (1; 4), четвертую — «Варшава» (0; 4).

В четвертьфинал турнира выходят команды, занявшие первые места в своих группах, а также три лучших клуба, которые станут вторыми.

«Динамо» занимает четвертое место в таблице чемпионата России, одержав 11 побед в 14 матчах. Следующий матч клуб проведет 13 февраля в первенстве страны против клуба «Газпром-Югра» из Сургута. В заключительной игре группового этапа Лиги чемпионов «Динамо» встретится с командой «Зираат Банкаси» 16 февраля.

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