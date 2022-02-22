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22 февраля, источник: БЕЛТА

Волейболистки «Минчанки» проиграли московскому «Динамо» в матче российской суперлиги

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» дома уступили московскому «Динамо» в очередном матче женского чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Подопечные Станислава Саликова не сумели взять у соперниц из Москвы ни единого сета — поражение в трех партиях 0:3 (15:25, 18:25, 16:25). В турнирной таблице суперлиги «Динамо» из столицы России с 39 очками идет четвертой. «Минчанка» же располагается на десятом месте, набрав 16 баллов в 17 встречах. От проходного в плей-офф восьмого места белорусок отделяет 8 очков.

Следующий матч женского чемпионата России по волейболу «Минчанка» проведет 26 февраля в гостях у лидера турнира — «Динамо-Ак Барс» из Казани.

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