Волейболистки «Минчанки» проиграли московскому «Динамо» в матче российской суперлиги

Подопечные Станислава Саликова не сумели взять у соперниц из Москвы ни единого сета — поражение в трех партиях 0:3 (15:25, 18:25, 16:25). В турнирной таблице суперлиги «Динамо» из столицы России с 39 очками идет четвертой. «Минчанка» же располагается на десятом месте, набрав 16 баллов в 17 встречах. От проходного в плей-офф восьмого места белорусок отделяет 8 очков.