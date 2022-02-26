FIVB не планирует переносить чемпионат мира 2022 года по волейболу из России
Международная федерация волейбола (FIVB) не планирует переносить чемпионат мира 2022 года из России.
Международная федерация волейбола (FIVB) не планирует переносить чемпионат мира 2022 года из России.
Соревнования должны пройти летом в 10 российских городах: Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Ярославле, Казани, Екатеринбурге, Уфе, Новосибирске, Кемерове и Красноярске.
«FIVB работает в тесном сотрудничестве с Всероссийской федерацией волейбола и оргкомитетом ЧМ-2022 в рамках подготовки к различным мероприятиям, которые должны пройти в России. FIVB считает, что спорт всегда должен оставаться вне политики, но мы внимательно следим за ситуацией, чтобы обеспечить безопасность для всех участников наших мероприятий, что является главным приоритетом», — заявили в FIVB.
24 февраля президент РФ Владимир Путин принял решение о начале проведения спецоперации после просьбы ДНР и ЛНР.
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