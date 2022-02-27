Словения и Польша отказались ехать в Россию на чемпионат мира по волейболу

«Ассоциация волейбола Словении (ОЗС) также внимательно следит за событиями и осуждает военное нападение на Украину. Учитывая сложившуюся ситуацию, ОЗС не будет отправлять мужскую сборную на чемпионат мира, если он состоится в России. Такое решение поддерживает и Олимпийский комитет Словении, а среди стран-членов ЕКВ такое же решение, как и Словения, уже приняли Польша и Франция. То же самое можно ожидать в ближайшее время и от других членов Европейского и Мирового Альянса», — говорится в заявлении.