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21:02 (мск), источник: Sport24

Словения и Польша отказались ехать в Россию на чемпионат мира по волейболу

Пресс-служба Федерации волейбола Словении опубликовала официальное заявление, в котором говорится об отказе национальной команды ехать на чемпионат мира по волейболу в Россию из-за политической ситуации на Украине.

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«Ассоциация волейбола Словении (ОЗС) также внимательно следит за событиями и осуждает военное нападение на Украину. Учитывая сложившуюся ситуацию, ОЗС не будет отправлять мужскую сборную на чемпионат мира, если он состоится в России. Такое решение поддерживает и Олимпийский комитет Словении, а среди стран-членов ЕКВ такое же решение, как и Словения, уже приняли Польша и Франция. То же самое можно ожидать в ближайшее время и от других членов Европейского и Мирового Альянса», — говорится в заявлении.

Чемпионат мира по волейболу должен пройти в России в 2022-м году с 26 августа по 11 сентября. Ранее стало известно, что Федерация волейбола Франции также отказалась отправлять своих волейболистов на турнир.

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