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16:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Всех российских волейболистов отстранили от международных соревнований

МОСКВА, 1 марта — РИА Новости. Международная федерация волейбола (FIVB) отстранила все сборные, клубы и официальных лиц России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях, сообщается на сайте организации.

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Источник: Спорт РИА Новости

Запрет действует на все турниры под эгидой FIVB, включая пляжный и снежный волейбол. Ранее организация на фоне обострения российско-украинских отношений лишила Россию права проведения чемпионата мира по волейболу — 2022.

«FIVB по-прежнему серьезно обеспокоена продолжающейся войной на Украине и ее ужасающим воздействием на жизнь многих людей, выражает полную солидарность с волейбольным сообществом и народом Украины и искренне надеется, что мирное решение будет найдено в срочном порядке», — говорится в заявлении организации.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.

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