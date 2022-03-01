Всех российских волейболистов отстранили от международных соревнований

Запрет действует на все турниры под эгидой FIVB, включая пляжный и снежный волейбол. Ранее организация на фоне обострения российско-украинских отношений лишила Россию права проведения чемпионата мира по волейболу — 2022.
«FIVB по-прежнему серьезно обеспокоена продолжающейся войной на Украине и ее ужасающим воздействием на жизнь многих людей, выражает полную солидарность с волейбольным сообществом и народом Украины и искренне надеется, что мирное решение будет найдено в срочном порядке», — говорится в заявлении организации.
Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил, что принял решение о специальной военной операции РФ по демилитаризации Украины. В телеобращении к россиянам он заявил, что обстоятельства «требуют от нас решительных и незамедлительных действий, народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи». 21 февраля Путин подписал указы о признании суверенитета ЛНР и ДНР.