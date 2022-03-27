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27 марта, источник: БЕЛТА

Волейболисты «Шахтера» стали вторыми финалистами чемпионата Беларуси

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» стали вторыми финалистами мужского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

В третьем поединке полуфинальной серии действующие чемпионы страны разгромили «Легион» из Обухова со счетом 3:0. В предыдущей встрече «Шахтер» победил с таким же результатом, а первый матч выиграл со счетом 3:1.

Таким образом, в решающей серии за золотые медали национального первенства солигорская дружина в очередной раз будет соперничать с минским «Строителем». В полуфинальном противостоянии вице-чемпионы страны трижды переиграли гомельскую «Энергию» — 3:2, 3:2 и 3:0.

Все поединки финальной серии до трех побед пройдут на площадке столичного Дворца спорта «Уручье». Первый из них состоится 7 апреля.

В решающей серии за золото прошлого сезона «Шахтер» трижды обыграл «Строитель». Обладателем бронзовых медалей стали волейболисты «Энергии». Тройка призеров мужского первенства не меняется на протяжении трех последних сезонов.

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