Волейболисты «Шахтера» стали вторыми финалистами чемпионата Беларуси

В третьем поединке полуфинальной серии действующие чемпионы страны разгромили «Легион» из Обухова со счетом 3:0. В предыдущей встрече «Шахтер» победил с таким же результатом, а первый матч выиграл со счетом 3:1.

Таким образом, в решающей серии за золотые медали национального первенства солигорская дружина в очередной раз будет соперничать с минским «Строителем». В полуфинальном противостоянии вице-чемпионы страны трижды переиграли гомельскую «Энергию» — 3:2, 3:2 и 3:0.

Все поединки финальной серии до трех побед пройдут на площадке столичного Дворца спорта «Уручье». Первый из них состоится 7 апреля.