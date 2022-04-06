«Минчанка» обыграла «Заречье-Одинцово» в матче российской волейбольной Суперлиги

Подопечные Станислава Саликова не отдали соперницам из Московской области ни единого сета — победа в трех партиях — 3:0 (25:14, 25:16, 25:15). За тур до конца регулярного чемпионата «Минчанка» занимает 12-е место среди 14 команд лиги, набрав 21 балл. «Заречье-Одинцово» замыкает таблицу. Борьбу в плей-офф Суперлиги продолжат восемь лучших коллективов турнира.