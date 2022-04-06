«Минчанка» обыграла «Заречье-Одинцово» в матче российской волейбольной Суперлиги

Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Томь
Спартак-2
00
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Урал
Крылья Советов
00
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Акрон
Футбол. Зарубежный
13:30
Дженоа
Лацио
Футбол. Первый дивизион
14:00
Оренбург
Кубань
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Сочи
Футбол. Зарубежный
14:00
Бордо
Метц
Футбол. Первый дивизион
15:00
Металлург Лп
Олимп-Долгопрудный
Футбол. Первый дивизион
15:00
КАМАЗ
Велес
Футбол. Зарубежный
15:00
Осасуна
Алавес
Футбол. Первый дивизион
15:30
Нефтехимик
Торпедо
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
СКА-Хабаровск
Футбол. Первый дивизион
16:00
Ротор
Краснодар-2
Футбол. Первый дивизион
16:00
Факел
Алания
Футбол. Зарубежный
16:00
Анже
Лилль
Футбол. Зарубежный
16:00
Брест
Нант
Футбол. Зарубежный
16:00
Монако
Труа
Футбол. Зарубежный
16:00
Брентфорд
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
16:00
Лестер
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
16:00
Норвич
Бернли
Футбол. Зарубежный
16:00
Венеция
Удинезе
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
16:00
Сассуоло
Аталанта
Футбол. Премьер-лига
16:30
Спартак
Арсенал Т
Футбол. Зарубежный
16:30
Бохум
Байер
Хоккей. КХЛ
17:00
СКА
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
17:15
Эспаньол
Сельта
Футбол. Первый дивизион
18:00
Балтика
Текстильщик
Футбол. Зарубежный
18:05
Ланс
Ницца
Футбол. Зарубежный
18:30
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
18:30
Манчестер Сити
Ливерпуль
Футбол. Зарубежный
19:00
Рома
Салернитана
Футбол. Премьер-лига
19:30
Ростов
Локомотив
Футбол. Зарубежный
19:30
Эльче
Реал Сосьедад
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер
Сан-Хосе
42
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас
Аризона
61
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон
Колорадо
Б
12
Футбол. Зарубежный
20:00
Страсбур
Лион
Футбол. Зарубежный
20:30
РБ Лейпциг
Хоффенхайм
Хоккей. НХЛ
20:30
Вашингтон
Бостон
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис
Айлендерс
61
Футбол. Зарубежный
21:45
Торино
Милан
Футбол. Зарубежный
22:00
Марсель
Монпелье
Футбол. Зарубежный
22:00
Леванте
Барселона
Хоккей. НХЛ
02:00
Детройт
Коламбус
ОТ
45
Хоккей. НХЛ
02:00
Рейнджерс
Оттава
51
Хоккей. НХЛ
02:00
Сиэтл
Калгари
14
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто
Монреаль
32
Хоккей. НХЛ
02:00
Филадельфия
Анахайм
35
Хоккей. НХЛ
23:00
Питтсбург
Нэшвилл
Хоккей. НХЛ
01:00
Нэшвилл
Флорида
14
Хоккей. НХЛ
23:59
Миннесота
Лос-Анджелес
Хоккей. НХЛ
23:59
Тампа-Бэй
Баффало
Все события
Фоторепортажи
11Сын Кости Цзю одержал 21-ю победу подряд
31Победа с кровью: команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала
6 апреля, источник: БЕЛТА

«Минчанка» обыграла «Заречье-Одинцово» в матче российской волейбольной Суперлиги

5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» дома обыграли «Заречье-Одинцово» в очередном матче женского чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Подопечные Станислава Саликова не отдали соперницам из Московской области ни единого сета — победа в трех партиях — 3:0 (25:14, 25:16, 25:15). За тур до конца регулярного чемпионата «Минчанка» занимает 12-е место среди 14 команд лиги, набрав 21 балл. «Заречье-Одинцово» замыкает таблицу. Борьбу в плей-офф Суперлиги продолжат восемь лучших коллективов турнира.

Последний матч женского чемпионата России текущего сезона белоруски проведут 9 апреля на домашней площадке против девушек из «Липецка». Поединок стартует в 17.00.

 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Кто меня звал? Котик нашел бумажный пакет и рассмешил до слез YouTube (Виде
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь