«Минчанка» обыграла «Заречье-Одинцово» в матче российской волейбольной Суперлиги
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» дома обыграли «Заречье-Одинцово» в очередном матче женского чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» дома обыграли «Заречье-Одинцово» в очередном матче женского чемпионата России, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Подопечные Станислава Саликова не отдали соперницам из Московской области ни единого сета — победа в трех партиях — 3:0 (25:14, 25:16, 25:15). За тур до конца регулярного чемпионата «Минчанка» занимает 12-е место среди 14 команд лиги, набрав 21 балл. «Заречье-Одинцово» замыкает таблицу. Борьбу в плей-офф Суперлиги продолжат восемь лучших коллективов турнира.
Последний матч женского чемпионата России текущего сезона белоруски проведут 9 апреля на домашней площадке против девушек из «Липецка». Поединок стартует в 17.00.