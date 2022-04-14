Перенесенный из России чемпионат мира по волейболу пройдет в Польше и Словении

Даты проведения турнира пока неизвестны.

«Чемпионат мира предполагалось провести в России, но можете ли вы себе представить, что все будут слушать российский гимн как будто ничего не случилось?» — приводит слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецки Reuters.

Отметим, что Польша принимала чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд в 2021 году совместно с Чехией, Эстонией и Финляндией.