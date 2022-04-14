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14:58 (мск), источник: Чемпионат.com

Перенесенный из России чемпионат мира по волейболу пройдет в Польше и Словении

Чемпионат мира по волейболу, ранее перенесенный из России, пройдет в Польше и Словении.

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Источник: AP 2022

Даты проведения турнира пока неизвестны.

«Чемпионат мира предполагалось провести в России, но можете ли вы себе представить, что все будут слушать российский гимн как будто ничего не случилось?» — приводит слова премьер-министра Польши Матеуша Моравецки Reuters.

Отметим, что Польша принимала чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд в 2021 году совместно с Чехией, Эстонией и Финляндией.

Чемпионат мира по волейболу 2022 года должен был пройти с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Соревнования планировалось провести в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Уфе, Екатеринбурге, Красноярске, Калининграде, Казани, Кемерово и Ярославле.

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