Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу 2022 года

Чемпионат мира в России должен был пройти 26 августа — 11 сентября в 10 городах. В начале марта Международной федерации волейбола (FIVB) объявила о том, что турнир будет перенесен из России из-за ситуации на Украине. В четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что чемпионат примут Польша и Словения.