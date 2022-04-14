Украина заменит Россию на чемпионате мира по волейболу 2022 года
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сборная Украины заменит сборную России на чемпионате мира по волейболу 2022 года, сообщается на сайте Федерации волейбола Украины (ФВУ).
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Сборная Украины заменит сборную России на чемпионате мира по волейболу 2022 года, сообщается на сайте Федерации волейбола Украины (ФВУ).
Чемпионат мира в России должен был пройти 26 августа — 11 сентября в 10 городах. В начале марта Международной федерации волейбола (FIVB) объявила о том, что турнир будет перенесен из России из-за ситуации на Украине. В четверг премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что чемпионат примут Польша и Словения.
«Сегодня, 14 апреля, президент ФВУ Михаил Мельник получил письмо от FIVB, в котором сообщается, что Украина сыграет на чемпионате мира — 2022 вместо России. В письме сказано, что процедура жеребьевки не будет проходит по новой. Украина займет место России в группе А под первым сеяным номером», — говорится в сообщении.