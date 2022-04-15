ЧМ-2022 по волейболу, отобранный у России, официально передали Польше и Словении

Изначально турнир должна была принять Россия, однако FIVB ранее отобрала у страны право проведения мероприятия. Отмечается, что другие европейские страны могут принять у себя чемпионат мира на более поздней стадии.

Также в FIVB подтвердили, что сборная Украины заменит сборную России на чемпионате мира, так как украинцы имеют наивысший рейтинг среди команд, не пробившихся на турнир.

Отметим, что Польша принимала чемпионат Европы по волейболу среди мужских команд в 2021 году совместно с Чехией, Эстонией и Финляндией.