Волейболисты «Шахтера» в шестой раз подряд стали чемпионами Беларуси

Сегодня в третьем поединке серии за золотые медали с минским «Строителем» подопечные Виктора Бекши первые две партии провели очень мощно, выиграв со счетом 25:21 и 25:18. Минчане не опустили руки и в третьем сете сумели победить — 25:16, но потом соперники снова полностью завладели инициативой и взяли четвертую партию — 25:17, а с ней и весь матч — 3:1.

В двух предыдущих играх серии до трех побед «Шахтер» выигрывал на тай-брейках — 3:2.

Обладателями бронзовых медалей стали волейболисты гомельской «Энергии», победившие в серии за 3-е место обуховский «Легион» — 3:0, 3:2 и 3:0.