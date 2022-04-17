Волейболисты «Шахтера» в шестой раз подряд стали чемпионами Беларуси
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» в шестой раз подряд стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
16 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболисты солигорского «Шахтера» в шестой раз подряд стали чемпионами Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в третьем поединке серии за золотые медали с минским «Строителем» подопечные Виктора Бекши первые две партии провели очень мощно, выиграв со счетом 25:21 и 25:18. Минчане не опустили руки и в третьем сете сумели победить — 25:16, но потом соперники снова полностью завладели инициативой и взяли четвертую партию — 25:17, а с ней и весь матч — 3:1.
В двух предыдущих играх серии до трех побед «Шахтер» выигрывал на тай-брейках — 3:2.
Обладателями бронзовых медалей стали волейболисты гомельской «Энергии», победившие в серии за 3-е место обуховский «Легион» — 3:0, 3:2 и 3:0.
У женщин определился первый участник финальной серии за золото. Им стал брестский клуб «Прибужье», который в полуфинале трижды обыграл «Жемчужину Полесья» из Мозыря с одинаковым результатом 3:1. Соперником брестских волейболисток будет победитель встреч между действующим чемпионом «Минчанкой» и могилевским «Коммунальником-МГУ». В Минске хозяйки дважды выиграли с сухим счетом 3:0. Завтра соперницы встретятся в Могилеве.