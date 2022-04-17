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17 апреля, источник: Спорт РИА Новости

Россиянин Мусэрский во второй раз стал чемпионом Японии

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Российский диагональный Дмитрий Мусэрский во второй раз в составе «Сантори Санбёрдз» стал чемпионом Японии по волейболу.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье «Сантори Санбёрдз» победил «Нагою» со счетом 3−0 (25:16, 25:21, 25:17). Команда Мусэрского проиграла первый матч — 0−3, поэтому команды ушли на «золотой сет», где победу праздновали «Сантори Санбёрдз» — 25:17.

«Сантори Санбёрдз» стал чемпионом Японии в девятый раз в истории и второй раз подряд. Мусэрский перешел в «Сантори Санбёрдз» в 2018 году.

Мусэрскому 33 года. Он является олимпийским чемпионом 2012 года, чемпионом Европы, обладателем Кубка мира, победителем Лиги наций и дважды — Мировой лиги.

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