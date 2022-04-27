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27 апреля, источник: БЕЛТА

«Минчанка» заняла 12-е место в женском чемпионате России по волейболу

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» в гостях проиграли челябинскому «Динамо-Метар» в последнем матче мини-турнира за 9−14-е места российской женской суперлиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Подопечные Станислава Саликова не смогли взять у соперниц из Челябинска ни единого сета — поражение в трех партиях 0:3 (22:25, 23:25, 18:25). Таким образом, в пяти матчах утешительного турнира среди команд, не попавших в плей-офф сезона, «Минчанка» добыла две победы и потерпела три неудачи. В общей таблице женского чемпионата России белоруски заняли итоговое 12-место, опередив девушек из нижегородской «Спарты» и подмосковного «Заречье-Одинцово».

В предыдущем сезоне российской суперлиги «Минчанка» впервые вышла в решающую стадию турнира и в итоге финишировала на 5-м месте.

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