«Минчанка» победила волейболисток «Прибужья» в финале чемпионата Беларуси

Сегодня в первом поединке на площадке столичного спорткомплекса «Уручье» действующие чемпионки страны разгромили серебряных призеров прошлого первенства волейболисток брестского клуба «Прибужье» с сухим счетом 3:0 (25:13, 25:12, 25:11). Завтра на этой же арене состоится вторая встреча, а 14 мая третий матч серии до трех побед примет брестский спорткомплекс «Виктория».

В полуфинале «Минчанка» была сильнее могилевского «Коммунальника-МГУ», а их соперницы по финалу обыграли мозырскую команду «Жемчужина Полесья». В серии за бронзовые награды мозырянки оказались сильнее могилевских волейболисток.

В финальной серии прошлого сезона «Минчанка» обыграла «Прибужье», завоевав свой шестой подряд и 10-й в истории чемпионский титул.