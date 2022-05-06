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6 мая, источник: БЕЛТА

«Минчанка» победила волейболисток «Прибужья» в финале чемпионата Беларуси

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Волейболистки «Минчанки» с победы начали финальную серию за золотые медали женского чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в первом поединке на площадке столичного спорткомплекса «Уручье» действующие чемпионки страны разгромили серебряных призеров прошлого первенства волейболисток брестского клуба «Прибужье» с сухим счетом 3:0 (25:13, 25:12, 25:11). Завтра на этой же арене состоится вторая встреча, а 14 мая третий матч серии до трех побед примет брестский спорткомплекс «Виктория».

В полуфинале «Минчанка» была сильнее могилевского «Коммунальника-МГУ», а их соперницы по финалу обыграли мозырскую команду «Жемчужина Полесья». В серии за бронзовые награды мозырянки оказались сильнее могилевских волейболисток.

В финальной серии прошлого сезона «Минчанка» обыграла «Прибужье», завоевав свой шестой подряд и 10-й в истории чемпионский титул.

Мужской чемпионат Беларуси завершился 16 апреля. Его победителями в шестой раз кряду стали волейболисты солигорского «Шахтера», победив в трех поединках золотой серии минский «Строитель». Бронзовые награды выиграли волейболисты гомельской «Энергии», взявшие верх над обуховским «Легионом».

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