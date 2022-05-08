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10:47 (мск), источник: Sport24

«Зенит» готов отобрать чемпионство у Москвы. Претендентов осталось только 4 — разборки в Казани продолжаются

Ждем мощные полуфиналы.

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Источник: Sport24

Розыгрыш главного трофея мужского чемпионата России по волейболу должен был пройти в Москве. Там организаторы собирались проверить площадку перед чемпионатом мира, но ситуация такова, что этого турнира у нас в стране не будет. Когда стало известно об отстранении спортсменов от международных стартов, «Финал шести» отдали казанскому «Зениту», который убедительно выиграл регулярку (25 из 26 матчей).

В гости к парням Алексея Вербова приехали «Динамо-ЛО», «Белогорье», «Динамо», «Локомотив» и «Зенит» СПб. У сибиряков и казанцев было чуть больше времени на отдых перед решающими играми сезона, потому что они попали в финальный раунд напрямую. По регламенту команды разделили на группы, в которых они должны были сыграть между собой. Права на ошибку не было, потому что только по две лучшие оказывались в полуфинале.

Источник: Sport24

Задумка «Финала шести» не принесла ничего хорошего: никакой интриги команды почти не создали. «Белогорье» и «Динамо-ЛО» не смогли зацепить ни одного матча (хотя волейболисты из Соснового Бора чуть не сотворили сенсацию, затянув игру с «Зенитом» СПб до тай-брейка), что позволило досрочно определить полуфиналистов. В последний день группового этапа оставалось понять лишь то, кто и с какого места пройдет дальше. Несмотря на напряженный матч питерцев, они смогли занять первое место, обыграв «Локо» — 3:1. Белгородцы выжали максимум, но взяли только партию. Спокойной получилась и встреча московского «Динамо» с казанцами — 0:3. Но она уже ничего не решала.

Фаворит сезона — «Зенит-Казань» — уверенно идет к возвращению себе звания чемпиона страны, но «Финал шести» не гарантирует игрокам Вербова ничего. Одна осечка в матче с «Локомотивом» и ты уже вне разборок за золото. Такая же история и у прошлогодних победителей из Москвы, которые в этом сезоне заметно сдали позиции. Их ждет встреча с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, который еще с прошлого года мучается из-за отсутствия побед над «Динамо». У Туомаса Саммелвуо, который больше не работает с клубом, не получилось, но шанс на мощный камбэк есть у Андрея Толочко.

Источник: Sport24

Каким будет финал узнаем уже скоро.

Чемпионат России, «Финал шести».

Группа А: «Зенит-Казань», «Динамо», «Белогорье»;.

Группа Б: «Локомотив», «Зенит» СПб, «Динамо-ЛО».

5 мая, четверг.

  • «Локомотив» — «Динамо-ЛО» — 3:1 (25:16, 19:25, 35:33, 25:20);
  • «Зенит-Казань» — «Белогорье» — 3:1 (25:17, 19:25, 25:21, 25:14).

6 мая, пятница.

  • «Зенит» СПб — «Динамо-ЛО» — 3:2 (25:22, 19:25, 20:25, 25:21, 15:12);
  • «Динамо» — «Белогорье» — 3−0 (25:18, 25:21, 25:23).

7 мая, суббота.

  • «Локомотив» — «Зенит» СПб — 1:3 (25:21, 20:25, 21:25, 21:25);
  • «Зенит-Казань» — «Динамо» — 3:0 (25:23, 27:25, 25:23).

9 мая, понедельник (полуфиналы).

  • 16:00 «Зенит» СПб— «Динамо»;
  • 19:00 «Зенит-Казань» — «Локомотив».

10 мая, вторник.

  • 16:00 Матч за 3-е место 19:00 Финал.

Виктория Дмитриева

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