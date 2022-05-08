«Зенит» готов отобрать чемпионство у Москвы. Претендентов осталось только 4 — разборки в Казани продолжаются
Ждем мощные полуфиналы.
Ждем мощные полуфиналы.
Розыгрыш главного трофея мужского чемпионата России по волейболу должен был пройти в Москве. Там организаторы собирались проверить площадку перед чемпионатом мира, но ситуация такова, что этого турнира у нас в стране не будет. Когда стало известно об отстранении спортсменов от международных стартов, «Финал шести» отдали казанскому «Зениту», который убедительно выиграл регулярку (25 из 26 матчей).
В гости к парням Алексея Вербова приехали «Динамо-ЛО», «Белогорье», «Динамо», «Локомотив» и «Зенит» СПб. У сибиряков и казанцев было чуть больше времени на отдых перед решающими играми сезона, потому что они попали в финальный раунд напрямую. По регламенту команды разделили на группы, в которых они должны были сыграть между собой. Права на ошибку не было, потому что только по две лучшие оказывались в полуфинале.
Задумка «Финала шести» не принесла ничего хорошего: никакой интриги команды почти не создали. «Белогорье» и «Динамо-ЛО» не смогли зацепить ни одного матча (хотя волейболисты из Соснового Бора чуть не сотворили сенсацию, затянув игру с «Зенитом» СПб до тай-брейка), что позволило досрочно определить полуфиналистов. В последний день группового этапа оставалось понять лишь то, кто и с какого места пройдет дальше. Несмотря на напряженный матч питерцев, они смогли занять первое место, обыграв «Локо» — 3:1. Белгородцы выжали максимум, но взяли только партию. Спокойной получилась и встреча московского «Динамо» с казанцами — 0:3. Но она уже ничего не решала.
Фаворит сезона — «Зенит-Казань» — уверенно идет к возвращению себе звания чемпиона страны, но «Финал шести» не гарантирует игрокам Вербова ничего. Одна осечка в матче с «Локомотивом» и ты уже вне разборок за золото. Такая же история и у прошлогодних победителей из Москвы, которые в этом сезоне заметно сдали позиции. Их ждет встреча с «Зенитом» из Санкт-Петербурга, который еще с прошлого года мучается из-за отсутствия побед над «Динамо». У Туомаса Саммелвуо, который больше не работает с клубом, не получилось, но шанс на мощный камбэк есть у Андрея Толочко.
Каким будет финал узнаем уже скоро.
Чемпионат России, «Финал шести».
Группа А: «Зенит-Казань», «Динамо», «Белогорье»;.
Группа Б: «Локомотив», «Зенит» СПб, «Динамо-ЛО».
5 мая, четверг.
6 мая, пятница.
7 мая, суббота.
9 мая, понедельник (полуфиналы).
10 мая, вторник.
Виктория Дмитриева