Туомас Саммельвуо покинет пост главного тренера сборной России по волейболу

«Так сложилась судьба. Мы хотели продлить с ним контракт, но случилось то, что случилось. Теперь новое соглашение неактуально ни для России, которая не имеет календаря сборных, ни для тренера, на которого в его стране могло бы оказываться серьезное давление. Поэтому, само собой, все сошло на нет. Думаю, по итогам Спартакиады мы назначим нового тренера и утвердим состав команды», — сказал Яременко.