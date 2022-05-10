Московское «Динамо» выиграло чемпионат России по волейболу

«Динамо» стало чемпионом второй год подряд и четвертый раз в истории. Ранее «бело-голубые» выигрывали чемпионат страны в 2006, 2008 и 2021 годах. «Локомотив» завоевал серебряные медали Суперлиги во второй раз.