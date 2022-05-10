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10 мая, источник: Спорт РИА Новости

Московское «Динамо» выиграло чемпионат России по волейболу

КАЗАНЬ, 10 мая — РИА Новости. Московское «Динамо» победило новосибирский «Локомотив» и стало чемпионом России по волейболу сезона-2021/22.

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Источник: Спорт РИА Новости

Финальная встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 3−2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9).

«Динамо» стало чемпионом второй год подряд и четвертый раз в истории. Ранее «бело-голубые» выигрывали чемпионат страны в 2006, 2008 и 2021 годах. «Локомотив» завоевал серебряные медали Суперлиги во второй раз.

Ранее казанский «Зенит» обыграл петербургский «Зенит» в матче за бронзовые медали турнира — 3−0.

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