Московское «Динамо» выиграло чемпионат России по волейболу
КАЗАНЬ, 10 мая — РИА Новости. Московское «Динамо» победило новосибирский «Локомотив» и стало чемпионом России по волейболу сезона-2021/22.
КАЗАНЬ, 10 мая — РИА Новости. Московское «Динамо» победило новосибирский «Локомотив» и стало чемпионом России по волейболу сезона-2021/22.
Финальная встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 3−2 (26:24, 23:25, 25:20, 20:25, 15:9).
«Динамо» стало чемпионом второй год подряд и четвертый раз в истории. Ранее «бело-голубые» выигрывали чемпионат страны в 2006, 2008 и 2021 годах. «Локомотив» завоевал серебряные медали Суперлиги во второй раз.
Ранее казанский «Зенит» обыграл петербургский «Зенит» в матче за бронзовые медали турнира — 3−0.