Текущие события
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон
Каролина
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй
Торонто
Футбол. Зарубежный
12.05
Реал
Леванте
60
Хоккей. НХЛ
04:30
Сент-Луис
Миннесота
Футбол. Зарубежный
12.05
Тоттенхэм Хотспур
Арсенал
30
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес
Эдмонтон
Футбол. Зарубежный
12.05
Райо Вальекано
Вильярреал
15
Футбол. Зарубежный
12.05
Реал Сосьедад
Кадис
30
Все события
Фоторепортажи
40ЦСКА выиграл Кубок Гагарина
8«Барселона» разгромила «Реал» на «Сантьяго Бернабеу»
12 мая, источник: Чемпионат.com

Волейболистки «Локомотива» защитили титул чемпионок России, обыграв «Уралочку-НТМК»

В Калининграде определился чемпион России по волейболу среди женских команд Суперлиги.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

В пятом решающем матче финальной серии местный «Локомотив» нанёс поражение «Уралочке НТМК» со счётом 3:2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7). Гостям удалось сравнять счёт и перевести матч на тай-брейк, но победа осталась за хозяйками паркета, которые защитили титул.

Финальная серия началась с выездной победы «Уралочки», затем два матча (дома и в гостях) выиграл «Локомотив», но «Уралочка» сравняла счёт в серии. Противостояние получилось крайне напряжённым. Три из пяти матчей завершились на тай-брейке.

На пути в финал «Локомотив» обыграл «Протон» и московское «Динамо», «Уралочка» оказалась сильнее «Тулицы» и «Динамо-Ак Барс».

 Новые фото Медведевой из откровенной фотосессии свели фанатов с ума
«Алкаш из ларька» и «Кусок сала». Емельяненко и Дацик пообщались перед боем
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь