«Этот финал — настоящий триллер». Команда великого Карполя упустила историческое золото

Финал женского чемпионата России вышел не менее ярким, чем финал мужского. Хотя интриг было явно больше, пускай за медали боролись все знакомые клубы: «Динамо», «Динамо-Ак-Барс», «Локомотив» и «Уралочка-НТМК», — они четвёртый сезон подряд выходят в решающие стадии плей-офф.

Развязка получилась красивой и неожиданной. Явные фавориты — оба «Динамо» боролись лишь за бронзу, а «Локомотив» и «Уралочка» устроили в финале настоящий триллер, победителем из которого вышел Калининград.

Командная победа

Однозначными фаворитами чемпионата России после окончания регулярки были два «Динамо»: московское и казанское. Команды с 68 очками заняли первые места в турнирной таблице. В последние годы команды регулярно играли в финалах. С 2005 года на счету Москвы накопилось семь титулов, у Казани — шесть, но в этот раз обеим командам пришлось бороться лишь за утешительный приз — бронзовые медали чемпионата России.

Матчи выдались напряжёнными. Первая игра серии завершилась победой московского «Динамо», однако лишь в пятом сете — 3:2 (16:25, 25:23, 25:19, 23:25, 15:13). Не менее валидольным был и второй матч в серии, также завершившийся после пяти сетов — 3:2 (23:25, 19:25, 25:19, 25:23, 15:13). Вот только если в первой встрече у команд были качели, где вёл то один, то другой клуб, то во второй столичному «Динамо» пришлось отыгрываться с 0:2! Во многом этому помогли усилия Наталии Гончаровой и Элицы Василевой.

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На третий матч обе команды были крайне мотивированы, но удача и мастерство вновь оказались на стороне москвичек. В этот раз столичная команда выиграла в трёх сетах, хотя и не без трудностей — 3:0 (25:21, 25:21, 25:22). Все три сета сперва вела Москва, но Казань отыгрывалась, в борьбе сравнивала счёт, и победитель определялся лишь в самой концовке сета.

«Последний шаг дался нам очень трудно, поэтому такой неровный матч получился, — признался главный тренер чемпионок Константин Ушаков. — Все хотели как можно быстрее, как можно лучше сыграть. Эта нервозность даёт такие волнообразные периоды в игре. Очень благодарен девчонкам, что они собрались в тяжёлые моменты и начали играть хорошо. Победа — это всегда хорошо. Важен ещё такой момент. Мы начали играть командой, начали побеждать именно командой. И это очень-очень радует меня».

Настоящий триллер

Как и в развязке мужского чемпионата, в женском не обошлось без сюрприза от одной из команд. В финал прорвалась «Уралочка-НТМК», которая закончила регулярку лишь на пятой строчке турнирной таблицы. Однако в плей-офф уральский клуб всех удивил, обыграв «Тулицу» (3:1; 3:0) и «Динамо-Ак-Барс» (3:0, 3:1) и прорвавшись в финал чемпионата России. В финале команде легендарного Николая Карполя, руководящего клубом с 1969 года, предстояли матчи с действующим чемпионом — калининградским «Локомотивом».

«Уралочка» под руководством Карполя впервые выиграла чемпионат страны в далёком 1978 году! После распада СССР клуб брал золотые награды 14 раз, правда, последние — в 2005-м! Так что победа «Уралочки» под руководством Карполя была бы не просто рекордной, а по настоящему исторической.

Но её не случилось.

Первый матч серии остался за «Уралочкой», все сеты завершились напряжённой борьбой в концовке — 3:0 (26:24, 26:24, 28:26).

Со второй встречи борьба в серии обострилась. Игра завершилась победой «Локомотива» — 3:1 (25:22, 25:20, 24:26, 25:16).

Третий матч снова остался за «Локомотивом», правда, гостевую победу калининградская команда одержала лишь после пяти сетов — 3:2 (19:25, 25:17, 16:25, 25:22, 15:11). «Уралочка» выглядела довольно уверенно, серьёзно вела в начале каждой партии, за исключением последней. Тай-брейк сначала был равным, но у Калининграда получилось вырваться вперёд.

«Нам во многом не хватило везения. Сами отдали четвёртую партию, сделав два заступа, попали в аут. В таком важном матче нельзя так ошибаться! По сути, сами отдали матч. Обидно. Но впереди не менее важная игра, будем стараться показать свой лучший волейбол», — пояснил после матча Михаил Карполь — внук Николая Васильевича, официально занимающий пост главного тренера.

И показать свой лучший волейбол у «Уралочки» в четвёртом матче получилось: в пяти сетах команда из Екатеринбурга одержала победу — 3:2 (25:23, 20:25, 33:31, 23:25, 18:16). Серия перешла в финальный — пятый матч.

«Сегодня не было какого-то ключевого момента, были качели, но нам всё-таки удалось вырвать эту победу. Наши игроки вчера после матча сказали, что нужно отдать все силы и победить в четвёртой игре, чтобы вернуться в Калининград на пятый матч. Никто не повесил голову, не паниковал. Этот финал — настоящий триллер», — поделился эмоциями Карполь-младший.

Чемпионская борьба

Первый сет бодро начала «Уралочка», но «Локомотив» быстро успокоился и перехватил инициативу. У Екатеринбурга барахлил приём, не шла игра у лидеров атаки — Парубец и Монтальво. У Калининграда хорошо работал блок, да и в целом команда Воронкова выглядела более хладнокровной — 25:21.

Второй сет также взял «Локомотив» — 25:20. Хозяйкам всё давалось легко, а гостьи продолжали много ошибаться, особенно много — на подачах. Весь сет команда из Калининграда лидировала, разве что чуть расслабилась при 21:17, но Воронков дал команде взбучку, и та завершила партию победой.

А вот в третьем сете началась борьба. Почти всю партию лидировала взбодрившаяся «Уралочка». Подопечные Карполя наконец-то разыгрались и вышли вперёд — 7:4. Но «Локомотив» всё-таки смог подловить соперниц на ошибках и сравнять счёт — 16:16. Равенство сохранилось до самой концовки. «Уралочка» получила там два сетбола, но оба упустила. Затем уже «Локо» играл золотой мяч после мощной атаки Воронковой, но и на этот раз закончить партию не вышло. А точку поставила Смирнова, сделавшая два эйса и не позволившая «Локомотиву» отпраздновать чемпионство — 28:26.

Четвёртый сет выдался не менее напряжённым. Обе команды почувствовали вкус игры, осознали важность матча. Партия вновь прошла в равной борьбе. С одной стороны блистала Айлама Монтальво, с другой — Татьяна Ежак. Стоит отметить и приём Ксении Парубец — во многом за счёт её удачных действий на подачах соперника «Уралочка» провела концовку спокойно — 25:20.

А вот тай-брейк у «Уралочки» не получился. Монтальво продолжала забивать, но приём в нужные моменты хромал. До смены сторон команды ещё боролись, но после — «Локомотив» просто вёл дело к победе. У хозяек получалось всё, а гостьи уже смотрели на кубок грустными глазами — 15:7.