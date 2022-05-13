Тренер «Локомотива» назвал обезьяной темнокожую волейболистку
Волейбольный клуб «Уралочка» призвал главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова извиниться за высказывания во время матча женского чемпионата России.
Волейбольный клуб «Уралочка» призвал главного тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова извиниться за высказывания во время матча женского чемпионата России.
В ходе одного из тайм-аутов тренер произнес следующие слова: «Внимательно, концентрация! Упускаем их, даем им кислород! Почему опять ловишь? Почему опять ловишь эту обезьяну?».
Отмечается, что за «Уралочку» выступает кубинка Аилама Монталво — единственная темнокожая волейболистка в составах обоих клубов.
Встреча в Калининграде завершилась со счетом 3−2 (25:21, 25:20, 26:28, 20:25, 15:7) в пользу хозяек площадки. «Локомотив» одержал победу в серии до трех побед со счетом 3−2. Команда второй раз завоевала золото чемпионата России.
В августе 2019 года на отборочном турнире на Олимпиаду-2020 Серджио Бузато, входивший в тренерский штаб сборной России, после победы над командой Южной Кореи изобразил узкие глаза, что развязало международный скандал. В южнокорейской федерации назвали жест расистским и написали жалобу в Международную федерацию волейбола. Бузато был дисквалифицирован на три матча. Он извинился перед соперником.