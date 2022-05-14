Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Локомотив
Динамо
01
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов
Химки
20
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Арминия
РБ Лейпциг
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Аугсбург
Гройтер Фюрт
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Байер
Фрайбург
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия Д
Герта
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Боруссия М
Хоффенхайм
01
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Вольфсбург
Бавария
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Майнц
Айнтрахт Ф
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Унион Б
Бохум
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Штутгарт
Кельн
10
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
1-й период
Швейцария
Италия
20
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Чехия
Великобритания
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эмполи
Салернитана
10
Футбол. Первый дивизион
19:00
Кубань
Краснодар-2
Футбол. Премьер-лига
19:00
Ахмат
Крылья Советов
Футбол. Зарубежный
19:00
Верона
Торино
Футбол. Зарубежный
19:00
Удинезе
Специя
Футбол. Зарубежный
19:30
Эспаньол
Валенсия
Футбол. Премьер-лига
14:00
Уфа
Арсенал Т
21
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Словакия
Германия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
20:20
Латвия
Финляндия
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:20
Дания
Казахстан
91
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
12:20
Швеция
Австрия
31
Футбол. Зарубежный
21:45
Рома
Венеция
Футбол. Зарубежный
22:00
Бордо
Лорьян
Футбол. Зарубежный
22:00
Лион
Нант
Футбол. Зарубежный
22:00
Метц
Анже
Футбол. Зарубежный
22:00
Монако
Брест
Футбол. Зарубежный
22:00
Монпелье
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
22:00
Ницца
Лилль
Футбол. Зарубежный
22:00
Ренн
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Сент-Этьен
Реймс
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Клермон Фут
Футбол. Зарубежный
22:00
Труа
Ланс
Хоккей. НХЛ
23:30
Каролина
Бостон
Хоккей. НХЛ
15.05
Торонто
Тампа-Бэй
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас
Калгари
42
Все события
Фоторепортажи
26«Динамо» проиграло «Спартаку» в дерби
10Eagle Fighting Championship: лучшие кадры
13:20 (мск), источник: Чемпионат.com

Кубинская волейболистка «Уралочки» отреагировала на расистский выпад тренера Воронкова

Волейболистка «Уралочки» кубинка Айлама Монтальво выступила с заявлением касательно оскорбительного комментария в свой адрес со стороны главного тренера «Локомотива» Андрея Воронкова.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Во время пятого, решающего матча в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков даёт наставление своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес Монтальво.

«Вчера на праздничном ужине с коллегами, тренерами и сотрудниками клуба я узнала от фаната, что стала жертвой расизма в финале российской Суперлиги. Потом я внимательно просмотрела видео, где были отчётливо слышны слова главного тренера “Локомотива” о моей персоне. Я только могу сказать, что у меня нет никаких проблем с этим, даже с ним (тренером), который отнёсся ко мне так неуважительно.

Я знаю, кто я, какой у меня цвет кожи, и я горжусь этим. Я не стыжусь этого. Я люблю людей за то, что у них в сердцах, а не из-за цвета кожи, национальности или чего-то ещё. Меня совершенно не задели его слова обо мне, потому что проблема заключается в том, что человек в погоне за результатом потерял контроль над своим ненасытным эго и оскорбил другого человека. Это лишь демонстрирует отсутствие у него базовых моральных ценностей и профессионализма. Стоило ответить ему жёстче? Да. Но я не хочу отвечать злом на зло, я не позволяю себе опускаться до такого уровня, я больше этого. Я удовлетворённо констатирую, что слова этого господина не заставили меня остановиться и перестать выполнять свою работу.

Я победила его в этом финале морально. Этим сообщением я делаю это снова. Наконец, я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, которые заняли твёрдую позицию по данному вопросу, моих товарищей по команде и тренеров за поддержку, а также всех, кто написал мне», — написала Монтальво в своих социальных сетях.

 Новые фото Медведевой из откровенной фотосессии свели фанатов с ума
«Алкаш из ларька» и «Кусок сала». Емельяненко и Дацик пообщались перед боем
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь