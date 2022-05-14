Кубинская волейболистка «Уралочки» отреагировала на расистский выпад тренера Воронкова

«Вчера на праздничном ужине с коллегами, тренерами и сотрудниками клуба я узнала от фаната, что стала жертвой расизма в финале российской Суперлиги. Потом я внимательно просмотрела видео, где были отчётливо слышны слова главного тренера “Локомотива” о моей персоне. Я только могу сказать, что у меня нет никаких проблем с этим, даже с ним (тренером), который отнёсся ко мне так неуважительно.



Я знаю, кто я, какой у меня цвет кожи, и я горжусь этим. Я не стыжусь этого. Я люблю людей за то, что у них в сердцах, а не из-за цвета кожи, национальности или чего-то ещё. Меня совершенно не задели его слова обо мне, потому что проблема заключается в том, что человек в погоне за результатом потерял контроль над своим ненасытным эго и оскорбил другого человека. Это лишь демонстрирует отсутствие у него базовых моральных ценностей и профессионализма. Стоило ответить ему жёстче? Да. Но я не хочу отвечать злом на зло, я не позволяю себе опускаться до такого уровня, я больше этого. Я удовлетворённо констатирую, что слова этого господина не заставили меня остановиться и перестать выполнять свою работу.



Я победила его в этом финале морально. Этим сообщением я делаю это снова. Наконец, я хочу поблагодарить всех сотрудников клуба, которые заняли твёрдую позицию по данному вопросу, моих товарищей по команде и тренеров за поддержку, а также всех, кто написал мне», — написала Монтальво в своих социальных сетях.