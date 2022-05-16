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12:41 (мск), источник: Чемпионат.com

Дмитрий Губерниев: расист Воронков молчит как пень — и всем пофигу

Российский комментатор Дмитрий Губерниев раскритиковал главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова, угодившего в расистский скандал.

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Источник: РИА "Новости"

Губерниеву не понравилось, что Воронков до сих пор не прокомментировал инцидент.

«Что характерно… Расист Воронков молчит как пень, и всем пофигу… Причём реально всем…» — написал комментатор в своём телеграм-канале.

Напомним, во время пятого, решающего матча в Калининграде с «Уралочкой» в объектив телекамер попал момент, когда в ходе тайм-аута Воронков даёт наставление своим подопечным. В том числе наставник произносит такую фразу: «Почему опять ловишь эту обезьяну?».

Болельщики «Уралочки» возмутились услышанным, посчитав это оскорблением в адрес одной из волейболисток клуба. В составе команды из Свердловской области выступает темнокожая кубинская доигровщица Айлама Монтальво.

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