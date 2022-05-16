Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:00
Ньюкасл Юнайтед
Арсенал
Футбол. Зарубежный
21:45
Ювентус
Лацио
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
3-й период
Франция
Германия
22
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
перерыв
Финляндия
США
40
Футбол. Зарубежный
19:30
Сампдория
Фиорентина
41
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Словакия
Канада
15
Хоккей. Чемпионат и Кубок мира
16:20
Латвия
Норвегия
32
Футбол. Первый дивизион
16:00
Спартак-2
КАМАЗ
30
Все события
Фоторепортажи
25Судья отменил два гола «Спартака», «Краснодар» забил два после штрафного и пенальти: фото матча
31Победа с кровью: команда Щербаковой выиграла Кубок Первого канала
19:04 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Матыцин призвал наказать Воронкова за расистские высказывания

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) необходимо принять меры дисциплинарного характера в отношении тренера женского калининградского волейбольного клуба «Локомотив» Андрея Воронкова за его оскорбительное высказывание, считает министр спорта России Олег Матыцин.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

«Главный тренер калининградского “Локомотива” Андрей Воронков допустил оскорбительное высказывание в адрес кубинки Аиламы Сесе Монталво. Министерство спорта считает неприемлемыми любые проявления расизма и неуважительного отношения к сопернику. В современном обществе нет места дискриминации по расовому или национальному признаку. Считаю, что в связи с данным инцидентом Всероссийской федерации волейбола необходимо принять меры дисциплинарного характера в отношении тренера “Локомотива”, — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

На прошлой неделе екатеринбургская «Уралочка-НТМК» уступила «Локомотиву» в решающем матче финальной серии плей-офф (2−3). В концовке третьей партии Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток. «Почему опять ловишь эту обезьяну?» — спросил тренер. Фраза попала в прямой эфир. До этого Монталво принесла несколько очков своей команде.

Клуб из Свердловской области потребовал принести извинения, но пока не получил их от тренера «Локомотива». Сама волейболистка заявила, что оскорбления со стороны Воронкова ее не задели, но спустя два дня покинула клуб. В понедельник ВФВ сообщила, что заседание дисциплинарной комиссии по вопросу расистского выказывания Воронкова пройдет 19 мая.

 Псаки одобряет. Американскую баскетболистку поменяют на русского 'барона'?
Русский американец взрывает фигурное катание. Его прыжок обсуждает весь мир
Возрастное ограничение 18+
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь