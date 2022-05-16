Матыцин призвал наказать Воронкова за расистские высказывания

«Главный тренер калининградского “Локомотива” Андрей Воронков допустил оскорбительное высказывание в адрес кубинки Аиламы Сесе Монталво. Министерство спорта считает неприемлемыми любые проявления расизма и неуважительного отношения к сопернику. В современном обществе нет места дискриминации по расовому или национальному признаку. Считаю, что в связи с данным инцидентом Всероссийской федерации волейбола необходимо принять меры дисциплинарного характера в отношении тренера “Локомотива”, — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.
На прошлой неделе екатеринбургская «Уралочка-НТМК» уступила «Локомотиву» в решающем матче финальной серии плей-офф (2−3). В концовке третьей партии Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток. «Почему опять ловишь эту обезьяну?» — спросил тренер. Фраза попала в прямой эфир. До этого Монталво принесла несколько очков своей команде.
Клуб из Свердловской области потребовал принести извинения, но пока не получил их от тренера «Локомотива». Сама волейболистка заявила, что оскорбления со стороны Воронкова ее не задели, но спустя два дня покинула клуб. В понедельник ВФВ сообщила, что заседание дисциплинарной комиссии по вопросу расистского выказывания Воронкова пройдет 19 мая.