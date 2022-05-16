Матыцин призвал наказать Воронкова за расистские высказывания

«Главный тренер калининградского “Локомотива” Андрей Воронков допустил оскорбительное высказывание в адрес кубинки Аиламы Сесе Монталво. Министерство спорта считает неприемлемыми любые проявления расизма и неуважительного отношения к сопернику. В современном обществе нет места дискриминации по расовому или национальному признаку. Считаю, что в связи с данным инцидентом Всероссийской федерации волейбола необходимо принять меры дисциплинарного характера в отношении тренера “Локомотива”, — приводит слова Матыцина пресс-служба Минспорта РФ.

На прошлой неделе екатеринбургская «Уралочка-НТМК» уступила «Локомотиву» в решающем матче финальной серии плей-офф (2−3). В концовке третьей партии Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток. «Почему опять ловишь эту обезьяну?» — спросил тренер. Фраза попала в прямой эфир. До этого Монталво принесла несколько очков своей команде.