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17:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Воронкова дисквалифицируют на срок до двух лет из-за расистского скандала

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) приняла решение, что в отношении главного тренера женского волейбольного клуба «Локомотив» (Калининградская область) Андрея Воронкова за расистские высказывания в адрес кубинской нападающей екатеринбургской «Уралочки-НТМК» Аиламы Сесе Монталво будет применена дисквалификация сроком до двух лет.

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Источник: РИА "Новости"

На прошлой неделе «Уралочка-НТМК» уступила калининградскому «Локомотиву» в решающем матче финальной серии плей-офф (2−3). В концовке третьей партии Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток. «Почему опять ловишь эту обезьяну?», — спросил тренер. Фраза попала в прямой эфир. Сама волейболистка позднее заявила, что оскорбления со стороны Воронкова ее не задели, но спустя два дня покинула клуб.

«Признать Андрея Воронкова виновным в совершении дисциплинарного нарушения, выразившееся в оскорбительных выражениях по отношению к члену команды соперника. Дисциплинарная комиссия посчитала целесообразным применить к Воронкову санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до двух лет. В связи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке и условиях дисквалификации вынести на ближайшее заседание исполкома ВФВ», — говорится в сообщении на официальном сайте ВФВ.

Члены дисциплинарной комиссии ВФВ приняли данное решение единогласно. Заседание исполкома ВФВ, на которое будет вынесен вопрос о конкретном сроке и условиях дисквалификации Воронкова, пройдет 31 мая.

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