Воронкова дисквалифицируют на срок до двух лет из-за расистского скандала

На прошлой неделе «Уралочка-НТМК» уступила калининградскому «Локомотиву» в решающем матче финальной серии плей-офф (2−3). В концовке третьей партии Воронков взял тайм-аут и обратился к одной из своих волейболисток. «Почему опять ловишь эту обезьяну?», — спросил тренер. Фраза попала в прямой эфир. Сама волейболистка позднее заявила, что оскорбления со стороны Воронкова ее не задели, но спустя два дня покинула клуб.

«Признать Андрея Воронкова виновным в совершении дисциплинарного нарушения, выразившееся в оскорбительных выражениях по отношению к члену команды соперника. Дисциплинарная комиссия посчитала целесообразным применить к Воронкову санкцию в виде спортивной дисквалификации сроком до двух лет. В связи с широким общественным резонансом вопрос о конкретном сроке и условиях дисквалификации вынести на ближайшее заседание исполкома ВФВ», — говорится в сообщении на официальном сайте ВФВ.