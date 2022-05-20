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14:45 (мск), источник: ТАСС

В «Уралочке» заявили, что извинения перед Монталво должен был принести Воронков, а не клуб

В екатеринбургской команде заявили, что не имеют претензий к «Локомотиву».

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Источник: РИА "Новости"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Руководство волейбольного клуба «Уралочка-НТМК» ожидало извинений за оскорбление кубинки Аиламы Монталво от тренера калининградского «Локомотива» Андрея Воронкова, а не от самого клуба. Об этом ТАСС в пятницу сообщил генеральный директор екатеринбургского клуба Валентина Огиенко.

Ранее «Локомотив» извинился перед Монталво за высказывания Воронкова во время матча финальной серии чемпионата России. В четверг дисциплинарная комиссия Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) рекомендовала дисквалифицировать Воронкова на срок до двух лет.

— «Локомотив» как клуб здесь вообще не причем, — сказала Огиенко. — Собственно, это была ошибка тренера. Понятно, что клуб отстаивает интересы своего тренера, это все прекрасно. Я считаю, что должен был извиниться тренер, а не клуб.

Огиенко отметила, что «Уралочка-НТМК» принимает любое решение ВФВ.

Инцидент произошел в конце прошлой недели. После заключительного матча финала чемпионата России, в котором калининградская команда обыграла соперниц, в сообществе екатеринбургского клуба появилось видео, где во время тайм-аута Воронков, обращаясь к волейболистке своей команды, сказал: «Почему опять ловишь эту обезьяну?» В «Уралочке» посчитали, что слова были произнесены в адрес играющей в ее составе кубинки Аиламы Монталво, одного из лидеров команды, и призвали главного тренера «Локомотива» публично извиниться, а дисциплинарную комиссию рассмотреть этот эпизод.

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