Два белорусских клуба могут сыграть в чемпионатах России по волейболу в следующем сезоне
Мужская и женская команды из Белоруссии могут сыграть в чемпионатах России по волейболу в следующем сезоне, сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
Мужская и женская команды из Белоруссии могут сыграть в чемпионатах России по волейболу в следующем сезоне, сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).
«Мы ждем окончательного решения. В открытом чемпионате России могут сыграть два клуба из Белоруссии, один мужской и один женский. Мы можем ждать их решения вплоть до старта чемпионата, формат проведения позволяет», — сказал ТАСС источник в ВФВ, уточнив, что это клубы «Строитель» (Минск) и «Минчанка».
Также на выступление в российском чемпионате претендует мужской клуб «Шахтер» из Солигорска.