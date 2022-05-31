Два белорусских клуба могут сыграть в чемпионатах России по волейболу в следующем сезоне

«Мы ждем окончательного решения. В открытом чемпионате России могут сыграть два клуба из Белоруссии, один мужской и один женский. Мы можем ждать их решения вплоть до старта чемпионата, формат проведения позволяет», — сказал ТАСС источник в ВФВ, уточнив, что это клубы «Строитель» (Минск) и «Минчанка».