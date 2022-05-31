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19:23 (мск), источник: Sport24

Два белорусских клуба могут сыграть в чемпионатах России по волейболу в следующем сезоне

Мужская и женская команды из Белоруссии могут сыграть в чемпионатах России по волейболу в следующем сезоне, сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

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Источник: vcminsk.com

«Мы ждем окончательного решения. В открытом чемпионате России могут сыграть два клуба из Белоруссии, один мужской и один женский. Мы можем ждать их решения вплоть до старта чемпионата, формат проведения позволяет», — сказал ТАСС источник в ВФВ, уточнив, что это клубы «Строитель» (Минск) и «Минчанка».

Также на выступление в российском чемпионате претендует мужской клуб «Шахтер» из Солигорска.

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