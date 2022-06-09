Умер олимпийский чемпион по волейболу в составе сборной СССР Олег Молибога

«Всероссийская федерация волейбола с глубоким прискорбием извещает, что 9 июня на семидесятом году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Олег Алексеевич Молибога», — говорится в сообщении пресс-службы.

В составе сборной СССР Молибога, помимо победы на Играх в Москве, стал серебряным призером Олимпиады 1976 года, двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.