Текущие события
Футбол. Лига наций
21:45
Португалия
Чехия
Футбол. Лига наций
21:45
Швейцария
Испания
Футбол. Лига наций
21:45
Норвегия
Словения
Футбол. Лига наций
21:45
Швеция
Сербия
Футбол. Лига наций
21:45
Косово
Северная Ирландия
Футбол. Лига наций
21:45
Греция
Кипр
Футбол. Лига наций
21:45
Гибралтар
Болгария
Футбол. Лига наций
21:45
Северная Македония
Грузия
Футбол. Лига наций
21:45
Мальта
Эстония
Все события
Фоторепортажи
15Баскетбольный «Зенит» по-чемпионски закрыл сезон
11Все еврокубковые победы Жозе Моуринью
13:27 (мск), источник: ТАСС

Умер олимпийский чемпион по волейболу в составе сборной СССР Олег Молибога

ТАСС, 9 июня. Олимпийский чемпион по волейболу 1980 года Олег Молибога умер в возрасте 69 лет. Об этом в четверг сообщает пресс-служба Всероссийской федерации волейбола (ВФВ).

Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Всероссийская федерация волейбола с глубоким прискорбием извещает, что 9 июня на семидесятом году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался заслуженный мастер спорта СССР и заслуженный тренер России, заслуженный работник физической культуры Российской Федерации Олег Алексеевич Молибога», — говорится в сообщении пресс-службы.

В составе сборной СССР Молибога, помимо победы на Играх в Москве, стал серебряным призером Олимпиады 1976 года, двукратным чемпионом мира и четырехкратным чемпионом Европы.

В качестве главного тренера Молибога возглавлял ЦСКА, с которым три раза выиграл чемпионат России и один раз кубок страны. Также он работал помощником главного тренера в сборной СССР, Объединенной команде и сборной России, став обладателем Кубка мира (1991), чемпионом Европы (1991) и бронзовым призером чемпионата мира (1990).

 "Убивают фигурное катание. Все это направлено против нашей потрясающе успешной сборной и особенно против девочек"
Американский журналист заявил, что Тутберидзе хочет тренировать в США
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь