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23 июня, источник: БЕЛТА

Белорусские юниорки с победы стартовали на волейбольном турнире в Минске

23 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На площадке столичной «Чижовка-арены» стартовал международный турнир по волейболу среди девушек (U16) и юниорок (U17), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Участие в соревнованиях принимают по две команды из Беларуси и России. В первом матче группового этапа турнира наши юниорки обыграли сборную России-U16 со счетом 3:1 (25:19, 25:10, 18:25, 25:8), в другой встрече дня белорусские девушки уступили команде России-U17 — 0:3 (17:25, 19:25, 9:25). В пятницу между собой сыграют сборные Беларуси-U16 и U17, также очную встречу проведут обе российские команды.

Групповой этап турнира завершится 25 июня, игры за золотые и бронзовые медали соревнований состоятся в понедельник. Вход на матчи свободный, прямые трансляции всех встреч будут вестись на сайте Белорусской федерации волейбола.

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