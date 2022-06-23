Белорусские юниорки с победы стартовали на волейбольном турнире в Минске

Участие в соревнованиях принимают по две команды из Беларуси и России. В первом матче группового этапа турнира наши юниорки обыграли сборную России-U16 со счетом 3:1 (25:19, 25:10, 18:25, 25:8), в другой встрече дня белорусские девушки уступили команде России-U17 — 0:3 (17:25, 19:25, 9:25). В пятницу между собой сыграют сборные Беларуси-U16 и U17, также очную встречу проведут обе российские команды.