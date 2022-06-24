Минский «Строитель» примет участие в чемпионате России по волейболу

«Строитель» стал первой белорусской профессиональной мужской командой по волейболу, принимавшей в сезоне-2011/12 участие в этом турнире, являющемся одним из сильнейших чемпионатов в мире. В 2013 году Белоруссию в чемпионате представляла команда «Шахтер» (Солигорск). Затем без малого 10 лет белорусские команды не выступали в Суперлиге Открытого чемпионата России среди мужчин, — говорится в сообщении.