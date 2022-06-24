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15:56 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Минский «Строитель» примет участие в чемпионате России по волейболу

МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. Минский волейбольный клуб «Строитель» примет участие в чемпионате России среди мужских команд в сезоне-2022/23, сообщается на официальном сайте команды.

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«Строитель» стал первой белорусской профессиональной мужской командой по волейболу, принимавшей в сезоне-2011/12 участие в этом турнире, являющемся одним из сильнейших чемпионатов в мире. В 2013 году Белоруссию в чемпионате представляла команда «Шахтер» (Солигорск). Затем без малого 10 лет белорусские команды не выступали в Суперлиге Открытого чемпионата России среди мужчин, — говорится в сообщении.

«Строитель» является самой титулованной командой Белоруссии, команда семь раз побеждала в чемпионате страны. В прошлом сезоне минчане заняли второе место, уступив в финале солигорскому «Шахтеру».

В марте Международная федерация волейбола отстранила все сборные, клубы и официальных лиц России и Белоруссии от участия в международных соревнованиях, включая пляжный и снежный волейбол, на фоне обострения российско-украинских отношений.

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