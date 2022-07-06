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12:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Суд в Москве арестовал бывшего игрока «Зенита» за крупный грабеж

МОСКВА, 5 июл — РИА Новости. Бывший волейболист клуба «Зенит-Казань» Александр Хрипун арестован в Москве по делу об особо крупном грабеже, сообщили РИА Новости в Гагаринском суде Москвы.

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«Суд удовлетворил ходатайство следствия об избрании в отношении Хрипуна меры пресечения в виде заключения под стражу», — рассказал собеседник агентства.

По статье УК «грабеж в особо крупном размере» спортсмену может грозить срок от шести до 12 лет. При этом Хрипун в 2018 году был осужден на полтора года условного лишения свободы за два эпизода вымогательства 15 тысяч и 18 тысяч рублей соответственно путем шантажа неких лиц в соцсетях публикацией «позорящих» фото. Молодой человек тогда полностью признал вину, а суд среди прочего положительно отметил его спортивные достижения, следует из опубликованного текста приговора.

Судя по данным из открытых источников, уроженец Подмосковья значился в системе клуба из Казани с 2016 года, информации о его выступлениях за главную команду в высшей лиге нет. Примечателен рост Хрипуна — 205 сантиметров.

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