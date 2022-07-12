Российский волейболист Спиридонов выбросил в мусорное ведро футболку сборной Польши: видео

На нем чемпион Европы 2013 года бросает в мусорное ведро майку сборной Польши по волейболу.

«Вся польская нация — это мрази. Даже не хочу обращать на них внимания. У меня в соцсетях более пяти тысяч поляков заблокировано. Вот это и есть настоящие нацисты», — сказал спортсмен.