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16:52 (мск), источник: Sport24

Российский волейболист Спиридонов выбросил в мусорное ведро футболку сборной Польши: видео

Бывший волейболист сборной России Алексей Спиридонов опубликовал провокационное видео в одной из социальных сетей.

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Источник: РИА "Новости"

На нем чемпион Европы 2013 года бросает в мусорное ведро майку сборной Польши по волейболу.

Недавно 34-летний Спиридонов в жесткой форме прокомментировал критику поляков в адрес футболиста Мацея Рыбуса из-за перехода в московский «Спартак».

«Вся польская нация — это мрази. Даже не хочу обращать на них внимания. У меня в соцсетях более пяти тысяч поляков заблокировано. Вот это и есть настоящие нацисты», — сказал спортсмен.

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