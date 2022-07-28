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19:53 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Игрока московского «Динамо» выгнали из сборной Финляндии

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Волейболист московского «Динамо» Лаури Керминен исключен из сборной Финляндии, сообщает Iltalehti со ссылкой на пресс-службу федерации волейбола страны.

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Источник: РИА "Новости"

В организации отметили, что не будут вызывать волейболиста в национальную команду, так как в настоящее время он ведет переговоры о своем будущем и не исключает варианта с продолжением карьеры в России. Керминена в сборной заменит Никлас Брейлин.

Керминену 29 лет. В 2015 году он перешел в кемеровский «Кузбасс», за «Динамо» либеро выступает с 2020 года. Финн является трехкратным чемпионом России, в составе московского клуба он стал победителем Кубка Европейской конфедерации волейбола.

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