Игрока московского «Динамо» выгнали из сборной Финляндии
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Волейболист московского «Динамо» Лаури Керминен исключен из сборной Финляндии, сообщает Iltalehti со ссылкой на пресс-службу федерации волейбола страны.
МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Волейболист московского «Динамо» Лаури Керминен исключен из сборной Финляндии, сообщает Iltalehti со ссылкой на пресс-службу федерации волейбола страны.
В организации отметили, что не будут вызывать волейболиста в национальную команду, так как в настоящее время он ведет переговоры о своем будущем и не исключает варианта с продолжением карьеры в России. Керминена в сборной заменит Никлас Брейлин.
Керминену 29 лет. В 2015 году он перешел в кемеровский «Кузбасс», за «Динамо» либеро выступает с 2020 года. Финн является трехкратным чемпионом России, в составе московского клуба он стал победителем Кубка Европейской конфедерации волейбола.