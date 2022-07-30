Сборная Беларуси по волейболу вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Источник: БЕЛТА

В заключительном поединке предварительной группы В подопечные Олега Микановича переиграли уфимский «Урал» с результатом 3:1 (25:21, 19:25, 25:19, 25:11). Самым результативным в составе победителей стал Максим Шкредов, набравший 17 очков. В первом туре также победили «Динамо» из Ленинградской области со счетом 3:1 (16:25, 25:20, 25:19, 25:23).

Итоговое положение:

Беларусь — 6 очков,

«Урал» — 3,

«Динамо» — 0.

Чемпион Беларуси солигорский «Шахтер», выступавший в группе А, не смог пробиться в полуфинал, потерпев два поражения. На старте команда Виктора Бекши уступила питерскому «Зениту» и молодежной сборной России с одинаковым результатом 0:3.

Итоговое положение:

«Зенит» — 6 очков,

Россия (мол.) — 3,

«Шахтер» — 0.

Сегодня в полуфинале белорусская сборная сыграет с российской «молодежкой», а «Зенит» будет соперничать с «Уралом». Волейболисты «Шахтера» встретятся с «Динамо» в матче за 5-е итоговое место. Завтра победители полуфинальных встреч сыграют в решающем поединке за первое место, а проигравшие поспорят за бронзу.