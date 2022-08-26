В пятницу стартует ЧМ по волейболу. Вместо России там сыграет Украина

До сих пор тяжело осознавать, что чемпионата мира в России этим летом не будет. Турнир должен был стать колоссальным событием. 10 городов, болельщики со всего мира. Понятно, что с футбольным форумом сравнивать невозможно, но размах был бы впечатляющим. В кои-то веки большое событие затронуло бы Сибирь — нет никаких сомнений, что в Новосибирске, Красноярске и Кемерово на всех матчах случились бы аншлаги. Включая игры вроде Германия — Камерун. Не только из-за дефицита топ-турниров, но и потому что в сибирских городах любят и понимают волейбол.

Наверняка был бы бум в Москве и Питере, где планировала играть наша сборная. У нас сейчас потрясающая команда, и она точно оказалась бы среди фаворитов. Возможно, Дмитрий Волков и Егор Клюка хотя бы на какое-то время получили всплеск популярности в стране — просто потому, что большая аудитория увидела бы, насколько они феноменальные мастера. Эх…

Почему Украина и какая формула?

Чемпионат мира стартует в пятницу. Его перенесли в Польшу и Словению. А вместо России сыграет Украина. В этом, кстати, никакой политики нет. Просто украинцы — первые по рейтингу среди тех, кто изначально не отобрался на турнир. В этом плане все логично. И, кстати, судя по Евро-2021, команда точно не будет аутсайдером. Больше того, ей вполне по силам выйти из группы.

Формула турнира после переноса из России изменилась. Обычно в волейболе очень запутанный регламент с тремя групповыми этапами. На этот раз все куда проще. Всех разбили на квартеты. По две первые команды из каждого выходят в плей-офф. Плюс еще четыре из шести команд, занявших третьи места, — тут будут смотреть по очкам и доппоказателям. После этого стандартные матчи на вылет. ⅛, ¼, полуфиналы и медальные игры.

Кто фаворит?

Основных претендентов на золото — пять. Во-первых, это Польша. Чемпион двух последних ЧМ. Когда после триумфа в 2018-м право выступать за эту сборную получил Вильфредо Леон, казалось, команду будет просто не остановить. Однако на деле все оказалось не так просто. Евро-2019 — бронза, ОИ-2020 — поражение в четвертьфинале, домашний ЧЕ-2021 — снова бронза. Нынешний ЧМ, правда, из-за травмы Леон пропустит. Но его сборная все равно выглядит очень мощной и сбалансированной. Плюс свои трибуны. А в Польше 10−15 тысяч на волейболе — банальная история.

Во-вторых, Франция. Чемпионы Токио. Победители летней Лиги наций. Команда, которая творит чудеса в защите, а в нападении имеет грандиозного Эрвина Нгапета.

В-третьих, США. Американцы всегда хороши. А в июле дошли до финала Лиги наций, где только на тай-брейке проиграли французам. Причем играли без своего лидера — Мэттью Андерсона. С ним потенциал команды еще выше.

Четвертая опция — обновленная Италия. На первых ролях в которой уже не хорошо знакомый в России Иван Зайцев, а 20-летний Алессандро Микьелетто. С ним была сенсационная победа на Евро-2021, с ним же итальянцы выиграли групповой раунд последней Лиги наций. И эта команда продолжает расти.

Наконец, Бразилия. Она сейчас не кажется такой же устрашающей, как, например, на домашней Олимпиаде в Рио. У желтых ощутимые проблемы с диагональными. Это звучит так же странно, как если бы у их футбольной сборной не было нормальных нападающих, но — случается и такое. Тем не менее Бразилия есть Бразилия, и сбрасывать ее со счетов нельзя.

Локально удивить могут словенцы — гроза всех топов на трех последних чемпионатах Европы. Бодрая команда у иранцев, но там снова вспыхнул внутренний конфликт. Аргентина — бронзовый призер ОИ-2020, и этим все сказано. Могут укусить сербы, канадцы и японцы. Но отдельного внимания заслуживает Куба. Кажется, сборная переживает ренессанс. Этим летом родная страна Леона уверенно выиграла Кубок претендентов — и в следующем году сыграет в Лиге наций. А потом еще забрала Панамериканский кубок, в котором вообще-то выступали США и Канада. Посмотреть этих парней на большом турнире будет очень интересно.