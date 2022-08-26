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16:14 (мск), источник: Sport24

Бразилия победила Кубу при почти пустых трибунах в матче-открытии ЧМ-2022 по волейболу

Сборная Бразилии одержала волевую победу над командой Кубы в стартовом матче чемпионата мира-2022 по волейболу среди мужчин.

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Источник: volleyballworld.com

Игра завершилась со счетом 3:2 (31:33, 21:25, 25:16, 25:17, 18:16) в пользу бразильцев.

Изначально чемпионат мира планировалось провести в России, но из-за ситуации на Украине было принято решение о переносе соревнований. Право принять матчи турнира было отдано Словении и Польше.

Матч-открытие, прошедший в Любляне, собрал на трибунах всего несколько десятков зрителей.

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