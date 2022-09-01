Сборная Украины по волейболу вышла в плей-офф чемпионата мира
В Польше состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по волейболу среди мужчин, в котором сборная Украины обыграла команду Пуэрто-Рико.
В Польше состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по волейболу среди мужчин, в котором сборная Украины обыграла команду Пуэрто-Рико.
Встреча завершилась победой украинских волейболистов в четырех сетах со счетом 24:26, 25:19, 25:16, 25:19.
Благодаря этой победе Украина вышла в плей-офф чемпионата мира, заняв второе место в группе А. В ⅛ финала украинцы сыграют с Нидерландами.
Напомним, что турнир был перенесен из России в Польшу и Словению. Команду сборной России отстранили от соревнования, а ее место заняла Украина.
Волейбол. Чемпионат мира. Группа А