Сборная Украины по волейболу вышла в плей-офф чемпионата мира

Благодаря этой победе Украина вышла в плей-офф чемпионата мира, заняв второе место в группе А. В ⅛ финала украинцы сыграют с Нидерландами.

Напомним, что турнир был перенесен из России в Польшу и Словению. Команду сборной России отстранили от соревнования, а ее место заняла Украина.