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11:10 (мск), источник: Sport24

Сборная Украины по волейболу вышла в плей-офф чемпионата мира

В Польше состоялся матч 3-го тура группового этапа чемпионата мира по волейболу среди мужчин, в котором сборная Украины обыграла команду Пуэрто-Рико.

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Источник: volleyballworld.com

Встреча завершилась победой украинских волейболистов в четырех сетах со счетом 24:26, 25:19, 25:16, 25:19.

Благодаря этой победе Украина вышла в плей-офф чемпионата мира, заняв второе место в группе А. В ⅛ финала украинцы сыграют с Нидерландами.

Напомним, что турнир был перенесен из России в Польшу и Словению. Команду сборной России отстранили от соревнования, а ее место заняла Украина.

Волейбол. Чемпионат мира. Группа А

Украина — Пуэрто-Рико — 3−1 (24:26, 25:19, 25:16, 25:19)

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