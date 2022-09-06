Волейболистки «Минчанки» победили на старте открытого Кубка России

В стартовом матче 4-й зоны подопечные Сергея Юркина обыграли в Туле «Динамо» из Анапы с сухим счетом 3:0 (25:14, 25:14, 25:16). Завтра чемпионки Беларуси встретятся с краснодарским «Динамо», 8 сентября поединок с «Липецком», 10 сентября игра с местной «Тулицей», 11 сентября матч против курского клуба «ЮЗГУ-Атом». В полуфинальную стадию выйдут по 3 лучшие дружины из четырех предварительных групп.

В первой встрече нового чемпионата России волейболистки «Минчанки» 24 сентября сыграют в гостях у московского «Динамо». По итогам двухкругового турнира с матчами дома и в гостях восемь команд выйдут в четвертьфинал и продолжат борьбу за награды. В прошлом сезоне «Минчанка» не смогла попасть в плей-офф и завершила сезон на 12-м месте среди 14 команд чемпионата России.