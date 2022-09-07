Волейболистки «Минчанки» одержали вторую победу в Кубке России

Сегодня в Туле чемпионки Беларуси уверенно переиграли в трех партиях краснодарское «Динамо» — 3:0 (25:18, 25:17, 28:26). В первом матче 4-й зоны подопечные Сергея Юркина победили «Динамо» из Анапы с сухим счетом 3:0. Завтра чемпионки Беларуси сыграют с «Липецком», который на старте уступил хозяйкам турнира волейболисткам «Тулицы» — 0:3, а сегодня проиграл курскому клубу «ЮЗГУ-Атом» с результатом 1:3.

В субботу, 10 сентября, «Минчанка» встретится с «Тулицей», а 11 сентября завершит первый этап игрой с клубом «ЮЗГУ-Атом». В полуфинальную стадию выйдут по три лучшие дружины из четырех предварительных групп.